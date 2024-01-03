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Россия потребует новых кандидатов на посты ОБСЕ из-за позиции по Белгороду - РИА Новости, 03.01.2024
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17:45 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/obse-1919600937.html
Россия потребует новых кандидатов на посты ОБСЕ из-за позиции по Белгороду
Россия потребует новых кандидатов на посты ОБСЕ из-за позиции по Белгороду - РИА Новости, 03.01.2024
Россия потребует новых кандидатов на посты ОБСЕ из-за позиции по Белгороду
Россия на ближайшем заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в конце января текущего года потребует от... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:45
2024-01-03T17:45
в мире
россия
белгород
максим буякевич
обсе
хельга шмид
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ВЕНА, 3 янв - РИА Новости. Россия на ближайшем заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в конце января текущего года потребует от мальтийского председательства Организации выпуска вакансий ее четырех руководящих персоналий - в связи с необъективной позицией нынешнего руководства и отсутствием реакции на атаки Киева по Белгороду, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "На самом ближайшем заседании постоянного совета Организации, которое состоится в конце января и которое будет посвящено озвучиванию мальтийских приоритетов в качестве председателя ОБСЕ на предстоящий политический сезон, мы громогласно заявим, что требуем от Мальты выпуска вакансий", - Буякевич. Собеседник агентства пояснил, что требование российской стороны соответствует ее заявленной в декабре на СМИД ОБСЕ позиции и подтверждается текущей политикой Генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмидт, "которая демонстрирует отсутствие реакции на варварские атаки Белгорода, совершенные преднамеренно по гражданским целям, которые повлекли гибель десятков гражданских, включая детей". "В этой связи мы, конечно, будем требовать смены руководства ОБСЕ", - пояснил Буякевич. Он напомнил, что в декабре прошлого года в рамках министерского совещания в Скопье Россия согласилась присоединиться к консенсусу по продлению мандатов четырех руководящих персоналий ОБСЕ: Генерального секретаря, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Представителя по вопросам свободы СМИ и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека на 9 месяцев - до сентября 2024 года. По словам Буякевича, Россия хочет видеть новых людей в Организации к сентябрю. А для этого необходимо заявить о замещении вакансий в ближайшее время, с тем, чтобы в ближайшие полгода страны-участницы Организации были в состоянии подыскать новые кандидатуры. "Нас не будет устраивать в дальнейшем продление ни одного из четырех мандатов, включая генсекретаря. Сентябрь - это финальный этап их работы в нынешнем качестве. До сентября они продолжат работу… но предстоящие несколько месяцев - это очень мало по политическим меркам срок, чтобы подыскать новые кандидатуры, необходим не один месяц, потому что решения в организации принимаются консенсусом, и очень сложно подыскать в текущих условиях кандидатуры, которые будут приемлемы одновременно и для России, и для США, и для ЕС. Речь идет о том, что они не смогут более рассчитывать, что мы еще раз пойдем на продление", - заключил постпред РФ. По его словам, очевидно, что и страновое председательство, и генеральный секретарь "продолжают курс на конфронтацию, откровенно подыгрывают Киеву и не способствуют спасению платформы ОБСЕ как единственной оставшейся площадки, представляющей собой крупный региональный форум в сфере безопасности, где пока еще за одним столом могут собраться Восток и Запад, Россия и Запад". Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
https://ria.ru/20231223/bucha-1917612689.html
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в мире, россия, белгород, максим буякевич, обсе, хельга шмид
В мире, Россия, Белгород, Максим Буякевич, ОБСЕ, Хельга Шмид
Россия потребует новых кандидатов на посты ОБСЕ из-за позиции по Белгороду

Буякевич: РФ потребует новых кандидатов на посты ОБСЕ из-за позиции по Белгороду

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 3 янв - РИА Новости. Россия на ближайшем заседании постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в конце января текущего года потребует от мальтийского председательства Организации выпуска вакансий ее четырех руководящих персоналий - в связи с необъективной позицией нынешнего руководства и отсутствием реакции на атаки Киева по Белгороду, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"На самом ближайшем заседании постоянного совета Организации, которое состоится в конце января и которое будет посвящено озвучиванию мальтийских приоритетов в качестве председателя ОБСЕ на предстоящий политический сезон, мы громогласно заявим, что требуем от Мальты выпуска вакансий", - Буякевич.
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Собеседник агентства пояснил, что требование российской стороны соответствует ее заявленной в декабре на СМИД ОБСЕ позиции и подтверждается текущей политикой Генсекретаря ОБСЕ Хельги Шмидт, "которая демонстрирует отсутствие реакции на варварские атаки Белгорода, совершенные преднамеренно по гражданским целям, которые повлекли гибель десятков гражданских, включая детей". "В этой связи мы, конечно, будем требовать смены руководства ОБСЕ", - пояснил Буякевич.
Он напомнил, что в декабре прошлого года в рамках министерского совещания в Скопье Россия согласилась присоединиться к консенсусу по продлению мандатов четырех руководящих персоналий ОБСЕ: Генерального секретаря, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, Представителя по вопросам свободы СМИ и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека на 9 месяцев - до сентября 2024 года.
По словам Буякевича, Россия хочет видеть новых людей в Организации к сентябрю. А для этого необходимо заявить о замещении вакансий в ближайшее время, с тем, чтобы в ближайшие полгода страны-участницы Организации были в состоянии подыскать новые кандидатуры.
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"Нас не будет устраивать в дальнейшем продление ни одного из четырех мандатов, включая генсекретаря. Сентябрь - это финальный этап их работы в нынешнем качестве. До сентября они продолжат работу… но предстоящие несколько месяцев - это очень мало по политическим меркам срок, чтобы подыскать новые кандидатуры, необходим не один месяц, потому что решения в организации принимаются консенсусом, и очень сложно подыскать в текущих условиях кандидатуры, которые будут приемлемы одновременно и для России, и для США, и для ЕС. Речь идет о том, что они не смогут более рассчитывать, что мы еще раз пойдем на продление", - заключил постпред РФ.
По его словам, очевидно, что и страновое председательство, и генеральный секретарь "продолжают курс на конфронтацию, откровенно подыгрывают Киеву и не способствуют спасению платформы ОБСЕ как единственной оставшейся площадки, представляющей собой крупный региональный форум в сфере безопасности, где пока еще за одним столом могут собраться Восток и Запад, Россия и Запад".
Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
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