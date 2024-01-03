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ОБСЕ приняла сторону Киева и не стала осуждать атаки ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 03.01.2024
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10:56 03.01.2024 (обновлено: 11:16 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/obse-1919555832.html
ОБСЕ приняла сторону Киева и не стала осуждать атаки ВСУ по Белгороду
ОБСЕ приняла сторону Киева и не стала осуждать атаки ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 03.01.2024
ОБСЕ приняла сторону Киева и не стала осуждать атаки ВСУ по Белгороду
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид приняла сторону киевского режима, не осудив ракетные атаки Украины по Белгороду, заявило постоянное представительство... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T10:56
2024-01-03T11:16
в мире
белгород
киев
украина
обсе
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
вячеслав гладков
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид приняла сторону киевского режима, не осудив ракетные атаки Украины по Белгороду, заявило постоянное представительство России при организации в Telegram-канале в среду."Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине. Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей", - говорится в заявлении.В представительстве добавили, что таким образом председательствующая в ОБСЕ Мальта и секретариат организации продолжают курс на форсированное обрушение платформы ОБСЕ, попирая свои мандаты.Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.Белгород накануне вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.То, что произошло в Белгороде, - теракт, это был целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ может ответить Украине, так как они нанесли удар по Белгороду, но Россия бьёт по военным объектам.
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919546513.html
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в мире, белгород, киев, украина, обсе, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, вячеслав гладков, россия, хельга шмид, владимир путин
В мире, Белгород, Киев, Украина, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода, Вячеслав Гладков, Россия, Хельга Шмид, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
ОБСЕ приняла сторону Киева и не стала осуждать атаки ВСУ по Белгороду

Постпредство РФ: генсек ОБСЕ приняла сторону Киева, не осудив атаки по Белгороду

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид приняла сторону киевского режима, не осудив ракетные атаки Украины по Белгороду, заявило постоянное представительство России при организации в Telegram-канале в среду.
«
"Мальта продолжает курс предшественников на односторонние и предвзятые оценки ситуации на Украине. Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлекшие гибель десятков мирных граждан, включая детей", - говорится в заявлении.
В представительстве добавили, что таким образом председательствующая в ОБСЕ Мальта и секретариат организации продолжают курс на форсированное обрушение платформы ОБСЕ, попирая свои мандаты.
Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
Белгород накануне вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
То, что произошло в Белгороде, - теракт, это был целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ может ответить Украине, так как они нанесли удар по Белгороду, но Россия бьёт по военным объектам.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород
Вчера, 08:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородКиевУкраинаОБСЕВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра БелгородаВячеслав ГладковРоссияХельга ШмидВладимир Путин
 
 
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