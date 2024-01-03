https://ria.ru/20240103/musor-1919567127.html

В России начали сортировать уже больше половины отходов

В России начали сортировать уже больше половины отходов - РИА Новости, 03.01.2024

В России начали сортировать уже больше половины отходов

Россия по обращению с отходами существенно опережает план, заложенный в нацпроекте "Экология": по итогам 2023 года в стране сортируется уже больше половины... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:51

2024-01-03T12:51

2024-01-03T12:51

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

виктория абрамченко

экология

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россия по обращению с отходами существенно опережает план, заложенный в нацпроекте "Экология": по итогам 2023 года в стране сортируется уже больше половины мусора - 52,7%, утилизируются почти 13%, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "52,7% отходов обрабатываются, это существенно выше, чем было заложено в плане, и 12,7% - утилизируются, и это тоже существенно выше плана", - ответила она на вопрос об итогах года в сфере обращения с отходами в России. При этом она отметила, что лидером "зеленого рейтинга" - рейтинга регионов по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - в 2023 году остались Москва и Московская область, далее следуют Тульская и Нижегородская области, а также Ставропольский край и Удмуртия. "Из тех, кто пока буксует - республика Хакассия и Еврейская автономная область", - добавила Абрамченко. "В Крыму, кстати, мы сейчас строим три объекта по обращению с отходами, выделили около 9 миллиардов рублей из федерального бюджета, чтобы создать там современную систему по работе с отходами. Профинансировали проекты в Чечне, Дагестане, Мордовии. Всего в рамках нацпроекта "Экология" создан 241 новый объект", - отметила вице-премьер. При этом жители крупных городов, по ее словам, уже, как правило, готовы к сортировке мусора, а вот в селах не всегда, хотя есть исключения. "Плюс (в крупных городах - ред.) есть инфраструктура, есть мощности для того, чтобы извлекать полезные фракции из отходов, логистические плечи короче до мест переработки, до сбыта этого вторсырья. И тогда запускается как раз экономика замкнутого цикла - есть необходимый объем вторсырья, есть экономика, и заниматься вторсырьем просто выгодно. А в малых населенных пунктах нет такого объема, и, соответственно, бизнес в эту сферу пока не пришел", - пояснила Абрамченко. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

https://ria.ru/20231227/musor-1918352322.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), виктория абрамченко, экология