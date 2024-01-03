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В Москве приостановили движение на участке МЦД-4 из-за аварии - РИА Новости, 03.01.2024
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09:52 03.01.2024
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В Москве приостановили движение на участке МЦД-4 из-за аварии
В Москве приостановили движение на участке МЦД-4 из-за аварии - РИА Новости, 03.01.2024
В Москве приостановили движение на участке МЦД-4 из-за аварии
Движение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) через станцию Тестовская приостановлено из-за повреждения контактного провода, сообщается... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T09:52
2024-01-03T09:52
происшествия
москва
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Движение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) через станцию Тестовская приостановлено из-за повреждения контактного провода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На МЦД-4 приостановлено движение через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной из-за повреждения контактного провода. МЖД принимает меры для скорейшего возобновления движения", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, московские центральные диаметры (мцд)
Происшествия, Москва, Московские центральные диаметры (МЦД)
В Москве приостановили движение на участке МЦД-4 из-за аварии

Движение на участке МЦД-4 приостановили из-за повреждения контактного провода

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкПассажиры на железнодорожной платформе МЦД
Пассажиры на железнодорожной платформе МЦД - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Пассажиры на железнодорожной платформе МЦД. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Движение поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) через станцию Тестовская приостановлено из-за повреждения контактного провода, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На МЦД-4 приостановлено движение через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной из-за повреждения контактного провода. МЖД принимает меры для скорейшего возобновления движения", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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