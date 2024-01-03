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Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 600 машин

Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 600 машин - РИА Новости, 03.01.2024

Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 600 машин

Число автомобилей, ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту, днем в среду выросло до 638, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:21

2024-01-03T15:21

2024-01-03T15:21

общество

тамань (станица)

керчь

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту, днем в среду выросло до 638, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Данные приводятся на 16.00 мск среды. В 13.00 проезда ожидали 500 машин. "В очереди со стороны Тамани находится 279 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 358 транспортных средств, ожидание около часа", - говорится в сообщении о ситуации перед транспортным переходом.

тамань (станица)

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, тамань (станица), керчь, республика крым, крымский мост