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Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 600 машин
Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 600 машин - РИА Новости, 03.01.2024
Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 600 машин
Число автомобилей, ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту, днем в среду выросло до 638, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:21
2024-01-03T15:21
2024-01-03T15:21
общество
тамань (станица)
керчь
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту, днем в среду выросло до 638, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Данные приводятся на 16.00 мск среды. В 13.00 проезда ожидали 500 машин. "В очереди со стороны Тамани находится 279 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 358 транспортных средств, ожидание около часа", - говорится в сообщении о ситуации перед транспортным переходом.
тамань (станица)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тамань (станица), керчь, республика крым, крымский мост
Общество, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Крымский мост
Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 600 машин
У Крымского моста скопились в очереди 638 автомобилей в обоих направлениях