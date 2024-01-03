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Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 600 машин - РИА Новости, 03.01.2024
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15:21 03.01.2024
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Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 600 машин
Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 600 машин - РИА Новости, 03.01.2024
Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 600 машин
Число автомобилей, ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту, днем в среду выросло до 638, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:21
2024-01-03T15:21
общество
тамань (станица)
керчь
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту, днем в среду выросло до 638, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Данные приводятся на 16.00 мск среды. В 13.00 проезда ожидали 500 машин. "В очереди со стороны Тамани находится 279 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 358 транспортных средств, ожидание около часа", - говорится в сообщении о ситуации перед транспортным переходом.
тамань (станица)
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общество, тамань (станица), керчь, республика крым, крымский мост
Общество, Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Крымский мост
Перед Крымским мостом образовалась очередь из более 600 машин

У Крымского моста скопились в очереди 638 автомобилей в обоих направлениях

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Число автомобилей, ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту, днем в среду выросло до 638, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Данные приводятся на 16.00 мск среды. В 13.00 проезда ожидали 500 машин.
«
"В очереди со стороны Тамани находится 279 транспортных средств, ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 358 транспортных средств, ожидание около часа", - говорится в сообщении о ситуации перед транспортным переходом.
 
ОбществоТамань (станица)КерчьРеспублика КрымКрымский мост
 
 
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