Синоптик рассказал о редком явлении в Москве из-за аномальных морозов
Тишковец: в Москве минувшей ночью зафиксировали ледяные иглы
Ледяные иглы. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. В результате ударивших в Центральной России аномальных морозов в московском небе было зафиксировано редкое атмосферное явление - ледяные иглы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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"В результате ударивших в Центральной России аномальных морозов в столичном небе зафиксировано редкое атмосферное явление - ледяные иглы (иногда их называют "алмазная" или "серебряная" пыль, "осадки ясного неба"). Ледяные иглы отмечались на метеостанциях Домодедово (с 22.30 до 08.30 мск), Шереметьево (05.30, 07.00 мск) и на подмосковном "полюсе" холода Черусти (с 21.00 до 06.00 мск) с ухудшением видимости до 2,3-3 километров", - написал Тишковец.
Синоптик пояснил, что ледяные иглы – твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, образующиеся в очень холодную погоду. Они не опасны для человека, порезаться или уколоться ледяной иглой невозможно. Нередко ледяные иглы образуют в ночное время светящиеся "столбы", идущие от фонарей вверх в небо.
"Ледяные иглы обычно образуются при ясном или почти ясном небе, поэтому их иногда называют также "осадками ясного неба". Наиболее часто это явление наблюдается в Антарктике и Арктике. В полярных регионах алмазная пыль может наблюдаться в течение нескольких дней без перерыва", - рассказал Тишковец.