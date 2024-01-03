https://ria.ru/20240103/moroz-1919555129.html

Синоптик рассказал о редком явлении в Москве из-за аномальных морозов

Синоптик рассказал о редком явлении в Москве из-за аномальных морозов - РИА Новости, 03.01.2024

Синоптик рассказал о редком явлении в Москве из-за аномальных морозов

В результате ударивших в Центральной России аномальных морозов в московском небе было зафиксировано редкое атмосферное явление - ледяные иглы, сообщил в своем... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T10:51

2024-01-03T10:51

2024-01-03T10:51

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. В результате ударивших в Центральной России аномальных морозов в московском небе было зафиксировано редкое атмосферное явление - ледяные иглы, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В результате ударивших в Центральной России аномальных морозов в столичном небе зафиксировано редкое атмосферное явление - ледяные иглы (иногда их называют "алмазная" или "серебряная" пыль, "осадки ясного неба"). Ледяные иглы отмечались на метеостанциях Домодедово (с 22.30 до 08.30 мск), Шереметьево (05.30, 07.00 мск) и на подмосковном "полюсе" холода Черусти (с 21.00 до 06.00 мск) с ухудшением видимости до 2,3-3 километров", - написал Тишковец. Синоптик пояснил, что ледяные иглы – твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, образующиеся в очень холодную погоду. Они не опасны для человека, порезаться или уколоться ледяной иглой невозможно. Нередко ледяные иглы образуют в ночное время светящиеся "столбы", идущие от фонарей вверх в небо. "Ледяные иглы обычно образуются при ясном или почти ясном небе, поэтому их иногда называют также "осадками ясного неба". Наиболее часто это явление наблюдается в Антарктике и Арктике. В полярных регионах алмазная пыль может наблюдаться в течение нескольких дней без перерыва", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20240102/podmoskove-1919463992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, евгений тишковец, новый год, погода, центр "фобос", общество