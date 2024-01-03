https://ria.ru/20240103/more-1919544654.html

США заявили о новых атаках хуситов на суда в Красном море

США заявили о новых атаках хуситов на суда в Красном море - РИА Новости, 03.01.2024

США заявили о новых атаках хуситов на суда в Красном море

Несколько торговых судов в Красном море пожаловались на запуск по ним баллистических ракет со стороны хуситского движения "Ансар Алла", заявило Центральное... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T08:14

2024-01-03T08:14

2024-01-03T10:09

в мире

красное море

ансар алла

йемен

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сша

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Несколько торговых судов в Красном море пожаловались на запуск по ним баллистических ракет со стороны хуситского движения "Ансар Алла", заявило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X. "Хуситы, поддерживаемые Ираном, выпустили две противокорабельные баллистические ракеты из контролируемых хуситами районов Йемена в южную часть Красного моря. Несколько коммерческих судов в этом районе сообщили о падении баллистических ракет поблизости, но ни одно из них не заявило о каком-либо ущербе", — говорится в публикации.Отмечается, что это уже 24-е нападение на торговые суда в южной части Красного моря начиная с 19 ноября. По информации CENTCOM, в последние дни прошлого года контейнеровоз Hangzhou, принадлежащий датской судоходной компании Maersk и шедший под флагом Сингапура, дважды подвергся атаке в Красном море. Сперва американский военный корабль "Грейвли" сбил две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные по судну, а менее чем через сутки хуситы снова напали на контейнеровоз, атаковав его на четырех катерах и обстреляв с расстояния в 20 метров. Вертолеты ВМС США открыли ответный огонь и потопили три катера, четвертому удалось уйти. В середине ноября движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html

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йемен

иран

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, ансар алла, йемен, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша