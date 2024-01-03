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Слова ветерана нацбата о ВСУ вызвали неловкую ситуацию в Киеве
Слова ветерана нацбата о ВСУ вызвали неловкую ситуацию в Киеве - РИА Новости, 03.01.2024
Слова ветерана нацбата о ВСУ вызвали неловкую ситуацию в Киеве
Воздушные силы Украины не оказывают достойной поддержки сухопутным войскам на поле боя, заявил командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T01:00
2024-01-03T01:00
2024-01-03T01:00
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Воздушные силы Украины не оказывают достойной поддержки сухопутным войскам на поле боя, заявил командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший полк "Азов"*) с позывным "Бот" на публичном мероприятии подразделения.Один из участников встречи спросил у комбатов бригады, как часто они видят украинскую авиацию над полем боя."Частенько видим, но эффективность маленькая у авиации", — признал "Бот".Боевик "Азова"* уточнил, что пользу не приносят ни самолеты, ни вертолеты.Автор вопроса сообщил комбату, что представляет на встрече 18-ю отдельную бригаду армейской авиации ВСУ. "Бот" неловко попытался загладить ситуацию, пообещав летчикам, что "их время придет". Представители авиации подарили боевикам флаг бригады Воздушных сил.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, киев, вооруженные силы украины, ввс украины, батальон "азов"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, ВВС Украины, Батальон "Азов"
Слова ветерана нацбата о ВСУ вызвали неловкую ситуацию в Киеве
Комбат ВСУ "Бот" заявил, что украинская авиация неэффективна
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Воздушные силы Украины не оказывают достойной поддержки сухопутным войскам на поле боя, заявил командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (бывший полк "Азов"*) с позывным "Бот" на публичном мероприятии подразделения.
Один из участников встречи спросил у комбатов бригады, как часто они видят украинскую авиацию над полем боя.
«
"Частенько видим, но эффективность маленькая у авиации", — признал "Бот".
Боевик "Азова"* уточнил, что пользу не приносят ни самолеты, ни вертолеты.
Автор вопроса сообщил комбату, что представляет на встрече 18-ю отдельную бригаду армейской авиации ВСУ. "Бот" неловко попытался загладить ситуацию, пообещав летчикам, что "их время придет".
Представители авиации подарили боевикам флаг бригады Воздушных сил.
* Запрещенная в России террористическая организация
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