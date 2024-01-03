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Лишь семь процентов российской военной техники с СВО возвращают на ремонт
Лишь семь процентов российской военной техники с СВО возвращают на ремонт - РИА Новости, 03.01.2024
Лишь семь процентов российской военной техники с СВО возвращают на ремонт
Всего 7% повреждённого в ходе спецоперации российского вооружения, военной и специальной техники приходится для ремонта отвозить на специализированные... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T13:40
2024-01-03T13:40
2024-01-03T13:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Всего 7% повреждённого в ходе спецоперации российского вооружения, военной и специальной техники приходится для ремонта отвозить на специализированные предприятия, сообщили журналистам в Минобороны России. "Всего 7% техники требуют восстановления на предприятиях промышленности, в то время как выездными бригадами предприятий восстановлено 22% ВВСТ", - говорится в сообщении. Отмечается, что 66% вооружения, военной и специальной техники восстанавливается войсковыми ремонтными органами. Как рассказали в Минобороны, в восстановлении 5% техники приняли участие граждане, призванные из запаса в рамках военных сборов.
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РИА Новости
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Лишь семь процентов российской военной техники с СВО возвращают на ремонт
МО РФ: всего 7% поврежденной в СВО техники приходится отвозить на предприятия