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На Алтае младенец замерз насмерть из-за матери, бросившей его в Новый год - РИА Новости, 03.01.2024
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20:38 03.01.2024 (обновлено: 21:50 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/mladenets-1919619586.html
На Алтае младенец замерз насмерть из-за матери, бросившей его в Новый год
На Алтае младенец замерз насмерть из-за матери, бросившей его в Новый год - РИА Новости, 03.01.2024
На Алтае младенец замерз насмерть из-за матери, бросившей его в Новый год
На Алтае младенец замерз насмерть в неотапливаемом доме, где его оставила мать, сообщило управление СК России по региону. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:38
2024-01-03T21:50
происшествия
россия
подгорное
следственный комитет россии (ск рф)
республика алтай
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БАРНАУЛ, 3 янв — РИА Новости. На Алтае младенец замерз насмерть в неотапливаемом доме, где его оставила мать, сообщило управление СК России по региону.По данным следствия, инцидент произошел в селе Подгорное Майминского района в Республике Алтай. Местная жительница 31 декабря уехала в соседний населенный пункт, оставив малолетних детей в неотапливаемом доме одних без продуктов питания. Вечером 3 января близкий родственник, пришедший проведать семью, обнаружил тело новорожденного мальчика и его замерзающего двухлетнего брата."Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в заявлении.По предварительным данным, четырехмесячный ребенок умер из-за переохлаждения. Его брата доставили в отделение республиканской больницы, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.Отмечается, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу. Они намерены тщательно изучить условия жизни и воспитания детей, а также работу органов системы профилактики с этой семьей.
https://ria.ru/20231227/golod-1918513197.html
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россия
подгорное
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происшествия, россия, подгорное, следственный комитет россии (ск рф), республика алтай
Происшествия, Россия, Подгорное, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Алтай
На Алтае младенец замерз насмерть из-за матери, бросившей его в Новый год

На Алтае младенец замерз насмерть в доме без отопления, где его оставила мать

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 3 янв — РИА Новости. На Алтае младенец замерз насмерть в неотапливаемом доме, где его оставила мать, сообщило управление СК России по региону.
По данным следствия, инцидент произошел в селе Подгорное Майминского района в Республике Алтай. Местная жительница 31 декабря уехала в соседний населенный пункт, оставив малолетних детей в неотапливаемом доме одних без продуктов питания. Вечером 3 января близкий родственник, пришедший проведать семью, обнаружил тело новорожденного мальчика и его замерзающего двухлетнего брата.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности")", — говорится в заявлении.
По предварительным данным, четырехмесячный ребенок умер из-за переохлаждения. Его брата доставили в отделение республиканской больницы, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу. Они намерены тщательно изучить условия жизни и воспитания детей, а также работу органов системы профилактики с этой семьей.
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ПроисшествияРоссияПодгорноеСледственный комитет России (СК РФ)Республика Алтай
 
 
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