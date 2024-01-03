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Власть меняется, проблемы остаются. Выборы и конфликты 2024-го - РИА Новости, 03.01.2024
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08:00 03.01.2024 (обновлено: 08:02 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/mir-1916054582.html
Власть меняется, проблемы остаются. Выборы и конфликты 2024-го
Власть меняется, проблемы остаются. Выборы и конфликты 2024-го - РИА Новости, 03.01.2024
Власть меняется, проблемы остаются. Выборы и конфликты 2024-го
Новый год несет и тревоги, и надежды. Напряженность усиливается в самых разных регионах, конфликты обостряются. С другой стороны, избиратели могут отстранить от РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T08:00
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в мире
сша
израиль
дональд трамп
марин ле пен
джо байден
евросоюз
нато
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Новый год несет и тревоги, и надежды. Напряженность усиливается в самых разных регионах, конфликты обостряются. С другой стороны, избиратели могут отстранить от власти обанкротившихся политиков. О международных перспективах на ближайшее будущее — в материале РИА Новости.Старикам тут не место?В ноябре в США выбирают президента. Пока основные кандидаты — действующий глава государства Джо Байден и его предшественник на этом посту Дональд Трамп.Впрочем, они оба — весьма условные фавориты, лучшие среди худших. Главная их проблема — возраст. Демократу Байдену недавно исполнился 81 год. Президент то и дело заговаривается, у него явные проблемы с координацией движений. Пока это лишь предмет шуток, но американцы задаются вопросом: в каком состоянии он подойдет к окончанию второго срока, еcли сумеет переизбраться?Трамп немногим младше Сонного Джо (как он называет конкурента), к ноябрьским выборам ему будет 78. В его пользу — относительно неплохие итоги прошлого срока и множество промахов действующей администрации. Против — ворох скандалов, включая уголовные обвинения. Суммарно в случае доказательства вины ему грозит несколько веков тюремного заключения. Однако закон не запрещает баллотироваться даже за решеткой. Республиканец активно разыгрывает карту "жертвы режима", без устали клеймит оппонентов и постоянно привлекает к себе общественное внимание.У Байдена тоже проблемы с правосудием, хоть и косвенные. Министерство юстиции предъявило обвинения в уклонении от налогов его сыну Хантеру. Республиканцы считают, что отец тоже участвовал в махинациях, поэтому возможно голосование по импичменту.В любом случае США получат скомпрометированного и престарелого президента. Для разрешения украинского кризиса более адекватной фигурой выглядит Трамп, обещавший урегулировать конфликт в минимальные сроки. Впрочем, Украина может оказаться вообще вне поля зрения американских властей, явно зашедших в тупик в этом вопросе.Европа "правеет"В ЕС тоже назревает перераспределение сил. Предстоят выборы в Европейский парламент (ЕП), главный законодательный орган. Французские правые уже объединились с итальянскими, экс-председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен — с вице-премьером Маттео Сальвини, и рассчитывают на хороший результат.На парламентских выборах в Нидерландах в ноябре победила правая Партия свободы, тоже союзник "Национального объединения". "Это показывает, что все больше государств недовольны тем, как ЕС справляется со своими обязанностями", — отметила Ле Пен, поздравляя голландских единомышленников.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже очень недоволен политикой Брюсселя. А еще есть "Альтернатива для Германии" (АдГ), чья популярность постоянно растет.Евроскептики требуют ослабления диктата Брюсселя и Вашингтона, пересмотра санкционного курса, ужесточения миграционного законодательства. Если Европарламент "поправеет", ЕС станет сложнее отрабатывать американскую повестку. В том числе на восточноевропейском направлении.Израиль идет до победного концаПосле нападения ХАМАС на Израиль в октябре в мировом сообществе обозначилась новая линия разлома — по отношению к событиям в секторе Газа.Благодаря посредническим усилиям Катара и Египта палестинская группировка и Тель-Авив в конце ноября заключили перемирие. Но после нескольких обменов заложниками боевые действия возобновились. Израиль намерен полностью разгромить ХАМАС.В ООН на уровне Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности провели множество заседаний, посвященных этому конфликту. Согласия нет. США безоговорочно поддерживают Израиль, хотя даже многие американские союзники по НАТО проявляют сдержанность. Тель-Авив обвиняет ООН в симпатиях к террористам.Большинство стран, включая Россию, считают необходимым создание независимого палестинского государства. Но как это сделать — непонятно. Единственное, что пока удается, — не допускать разрастания конфликта.Вспыхнет ли Тайвань?Еще один очаг напряженности, подогреваемый США, — в Азии. В середине декабря, незадолго до рождественских каникул, палата представителей приняла очередной законопроект "О полномочиях в области национальной обороны". В документе, помимо прочего, есть пункт о создании "комплексной программы обучения, консультирования и наращивания институционального потенциала" тайваньских военных.Ранее Тайбэй взял на себя обязательство закупить у США 400 ракет наземного базирования "Гарпун". Поставки должны завершиться к концу 2028-го. Это соглашение, как и принятый конгрессменами законопроект, — явное свидетельство того, что присоединяться к материковому Китаю Тайвань не собирается.Байден во время осенних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что Вашингтон по-прежнему верен концепции "одного Китая". Но факты говорят об обратном. Американцы постоянно устраивают провокации, усиливая напряженность. Так, в 2022-м занимавшая тогда пост спикера конгресса Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань вопреки всем предостережениям. Единственное, что спасает от войны, — сдержанность Пекина. Там рассчитывают на дипломатическое решение проблемы.
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РИА Новости
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5
4.7
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в мире, сша, израиль, дональд трамп, марин ле пен, джо байден, евросоюз, нато
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Марин Ле Пен, Джо Байден, Евросоюз, НАТО
Власть меняется, проблемы остаются. Выборы и конфликты 2024-го

Европа и США готовятся к важным выборам, мир — к затяжным конфликтам

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Новый год несет и тревоги, и надежды. Напряженность усиливается в самых разных регионах, конфликты обостряются. С другой стороны, избиратели могут отстранить от власти обанкротившихся политиков. О международных перспективах на ближайшее будущее — в материале РИА Новости.

Старикам тут не место?

В ноябре в США выбирают президента. Пока основные кандидаты — действующий глава государства Джо Байден и его предшественник на этом посту Дональд Трамп.
© AP Photo / Jose Luis MaganaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Бывший президент США Дональд Трамп
Впрочем, они оба — весьма условные фавориты, лучшие среди худших. Главная их проблема — возраст. Демократу Байдену недавно исполнился 81 год. Президент то и дело заговаривается, у него явные проблемы с координацией движений. Пока это лишь предмет шуток, но американцы задаются вопросом: в каком состоянии он подойдет к окончанию второго срока, еcли сумеет переизбраться?
Трамп немногим младше Сонного Джо (как он называет конкурента), к ноябрьским выборам ему будет 78. В его пользу — относительно неплохие итоги прошлого срока и множество промахов действующей администрации. Против — ворох скандалов, включая уголовные обвинения. Суммарно в случае доказательства вины ему грозит несколько веков тюремного заключения. Однако закон не запрещает баллотироваться даже за решеткой. Республиканец активно разыгрывает карту "жертвы режима", без устали клеймит оппонентов и постоянно привлекает к себе общественное внимание.
У Байдена тоже проблемы с правосудием, хоть и косвенные. Министерство юстиции предъявило обвинения в уклонении от налогов его сыну Хантеру. Республиканцы считают, что отец тоже участвовал в махинациях, поэтому возможно голосование по импичменту.
В любом случае США получат скомпрометированного и престарелого президента. Для разрешения украинского кризиса более адекватной фигурой выглядит Трамп, обещавший урегулировать конфликт в минимальные сроки. Впрочем, Украина может оказаться вообще вне поля зрения американских властей, явно зашедших в тупик в этом вопросе.

Европа "правеет"

В ЕС тоже назревает перераспределение сил. Предстоят выборы в Европейский парламент (ЕП), главный законодательный орган. Французские правые уже объединились с итальянскими, экс-председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен — с вице-премьером Маттео Сальвини, и рассчитывают на хороший результат.
© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время саммита G20 на Бали
На парламентских выборах в Нидерландах в ноябре победила правая Партия свободы, тоже союзник "Национального объединения". "Это показывает, что все больше государств недовольны тем, как ЕС справляется со своими обязанностями", — отметила Ле Пен, поздравляя голландских единомышленников.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже очень недоволен политикой Брюсселя. А еще есть "Альтернатива для Германии" (АдГ), чья популярность постоянно растет.
© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время предвыборного митинга в Реймсе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен
Евроскептики требуют ослабления диктата Брюсселя и Вашингтона, пересмотра санкционного курса, ужесточения миграционного законодательства. Если Европарламент "поправеет", ЕС станет сложнее отрабатывать американскую повестку. В том числе на восточноевропейском направлении.

Израиль идет до победного конца

После нападения ХАМАС на Израиль в октябре в мировом сообществе обозначилась новая линия разлома — по отношению к событиям в секторе Газа.
© AP Photo / Adel HanaЗдание, разрушенное в результате израильских обстрелов сектора Газа
Здание, разрушенное в результате обстрелов с израильской стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Adel Hana
Здание, разрушенное в результате израильских обстрелов сектора Газа
Благодаря посредническим усилиям Катара и Египта палестинская группировка и Тель-Авив в конце ноября заключили перемирие. Но после нескольких обменов заложниками боевые действия возобновились. Израиль намерен полностью разгромить ХАМАС.
В ООН на уровне Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности провели множество заседаний, посвященных этому конфликту. Согласия нет. США безоговорочно поддерживают Израиль, хотя даже многие американские союзники по НАТО проявляют сдержанность. Тель-Авив обвиняет ООН в симпатиях к террористам.
Большинство стран, включая Россию, считают необходимым создание независимого палестинского государства. Но как это сделать — непонятно. Единственное, что пока удается, — не допускать разрастания конфликта.

Вспыхнет ли Тайвань?

© AP Photo / Johnson LaiТайваньская 35-миллиметровая зенитная установка Oerlikon
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Johnson Lai
Тайваньская 35-миллиметровая зенитная установка Oerlikon
Еще один очаг напряженности, подогреваемый США, — в Азии. В середине декабря, незадолго до рождественских каникул, палата представителей приняла очередной законопроект "О полномочиях в области национальной обороны". В документе, помимо прочего, есть пункт о создании "комплексной программы обучения, консультирования и наращивания институционального потенциала" тайваньских военных.
Ранее Тайбэй взял на себя обязательство закупить у США 400 ракет наземного базирования "Гарпун". Поставки должны завершиться к концу 2028-го. Это соглашение, как и принятый конгрессменами законопроект, — явное свидетельство того, что присоединяться к материковому Китаю Тайвань не собирается.
Байден во время осенних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что Вашингтон по-прежнему верен концепции "одного Китая". Но факты говорят об обратном. Американцы постоянно устраивают провокации, усиливая напряженность. Так, в 2022-м занимавшая тогда пост спикера конгресса Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань вопреки всем предостережениям. Единственное, что спасает от войны, — сдержанность Пекина. Там рассчитывают на дипломатическое решение проблемы.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пожимают друг другу руки
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пожимают друг другу руки - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Китая Си Цзиньпин и президент США Джо Байден пожимают друг другу руки
 
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