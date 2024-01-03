https://ria.ru/20240103/mir-1916054582.html

Власть меняется, проблемы остаются. Выборы и конфликты 2024-го

Власть меняется, проблемы остаются. Выборы и конфликты 2024-го - РИА Новости, 03.01.2024

Власть меняется, проблемы остаются. Выборы и конфликты 2024-го

Новый год несет и тревоги, и надежды. Напряженность усиливается в самых разных регионах, конфликты обостряются. С другой стороны, избиратели могут отстранить от РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T08:00

2024-01-03T08:00

2024-01-03T08:02

в мире

сша

израиль

дональд трамп

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Новый год несет и тревоги, и надежды. Напряженность усиливается в самых разных регионах, конфликты обостряются. С другой стороны, избиратели могут отстранить от власти обанкротившихся политиков. О международных перспективах на ближайшее будущее — в материале РИА Новости.Старикам тут не место?В ноябре в США выбирают президента. Пока основные кандидаты — действующий глава государства Джо Байден и его предшественник на этом посту Дональд Трамп.Впрочем, они оба — весьма условные фавориты, лучшие среди худших. Главная их проблема — возраст. Демократу Байдену недавно исполнился 81 год. Президент то и дело заговаривается, у него явные проблемы с координацией движений. Пока это лишь предмет шуток, но американцы задаются вопросом: в каком состоянии он подойдет к окончанию второго срока, еcли сумеет переизбраться?Трамп немногим младше Сонного Джо (как он называет конкурента), к ноябрьским выборам ему будет 78. В его пользу — относительно неплохие итоги прошлого срока и множество промахов действующей администрации. Против — ворох скандалов, включая уголовные обвинения. Суммарно в случае доказательства вины ему грозит несколько веков тюремного заключения. Однако закон не запрещает баллотироваться даже за решеткой. Республиканец активно разыгрывает карту "жертвы режима", без устали клеймит оппонентов и постоянно привлекает к себе общественное внимание.У Байдена тоже проблемы с правосудием, хоть и косвенные. Министерство юстиции предъявило обвинения в уклонении от налогов его сыну Хантеру. Республиканцы считают, что отец тоже участвовал в махинациях, поэтому возможно голосование по импичменту.В любом случае США получат скомпрометированного и престарелого президента. Для разрешения украинского кризиса более адекватной фигурой выглядит Трамп, обещавший урегулировать конфликт в минимальные сроки. Впрочем, Украина может оказаться вообще вне поля зрения американских властей, явно зашедших в тупик в этом вопросе.Европа "правеет"В ЕС тоже назревает перераспределение сил. Предстоят выборы в Европейский парламент (ЕП), главный законодательный орган. Французские правые уже объединились с итальянскими, экс-председатель "Национального объединения" Марин Ле Пен — с вице-премьером Маттео Сальвини, и рассчитывают на хороший результат.На парламентских выборах в Нидерландах в ноябре победила правая Партия свободы, тоже союзник "Национального объединения". "Это показывает, что все больше государств недовольны тем, как ЕС справляется со своими обязанностями", — отметила Ле Пен, поздравляя голландских единомышленников.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже очень недоволен политикой Брюсселя. А еще есть "Альтернатива для Германии" (АдГ), чья популярность постоянно растет.Евроскептики требуют ослабления диктата Брюсселя и Вашингтона, пересмотра санкционного курса, ужесточения миграционного законодательства. Если Европарламент "поправеет", ЕС станет сложнее отрабатывать американскую повестку. В том числе на восточноевропейском направлении.Израиль идет до победного концаПосле нападения ХАМАС на Израиль в октябре в мировом сообществе обозначилась новая линия разлома — по отношению к событиям в секторе Газа.Благодаря посредническим усилиям Катара и Египта палестинская группировка и Тель-Авив в конце ноября заключили перемирие. Но после нескольких обменов заложниками боевые действия возобновились. Израиль намерен полностью разгромить ХАМАС.В ООН на уровне Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности провели множество заседаний, посвященных этому конфликту. Согласия нет. США безоговорочно поддерживают Израиль, хотя даже многие американские союзники по НАТО проявляют сдержанность. Тель-Авив обвиняет ООН в симпатиях к террористам.Большинство стран, включая Россию, считают необходимым создание независимого палестинского государства. Но как это сделать — непонятно. Единственное, что пока удается, — не допускать разрастания конфликта.Вспыхнет ли Тайвань?Еще один очаг напряженности, подогреваемый США, — в Азии. В середине декабря, незадолго до рождественских каникул, палата представителей приняла очередной законопроект "О полномочиях в области национальной обороны". В документе, помимо прочего, есть пункт о создании "комплексной программы обучения, консультирования и наращивания институционального потенциала" тайваньских военных.Ранее Тайбэй взял на себя обязательство закупить у США 400 ракет наземного базирования "Гарпун". Поставки должны завершиться к концу 2028-го. Это соглашение, как и принятый конгрессменами законопроект, — явное свидетельство того, что присоединяться к материковому Китаю Тайвань не собирается.Байден во время осенних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил, что Вашингтон по-прежнему верен концепции "одного Китая". Но факты говорят об обратном. Американцы постоянно устраивают провокации, усиливая напряженность. Так, в 2022-м занимавшая тогда пост спикера конгресса Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань вопреки всем предостережениям. Единственное, что спасает от войны, — сдержанность Пекина. Там рассчитывают на дипломатическое решение проблемы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, дональд трамп, марин ле пен, джо байден, евросоюз, нато