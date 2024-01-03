https://ria.ru/20240103/minoborony-1919635739.html

Российская военная полиция разместила новые посты в районе Голанских высот

Российская военная полиция разместила новые посты в районе Голанских высот - РИА Новости, 03.01.2024

Российская военная полиция разместила новые посты в районе Голанских высот

Российская военная полиция разместила два дополнительных поста в районе Голанских высот на фоне участившихся провокаций, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T23:29

2024-01-03T23:29

2024-01-03T23:35

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российская военная полиция разместила два дополнительных поста в районе Голанских высот на фоне участившихся провокаций, сообщили в среду в Минобороны РФ. "В связи с участившимися провокациями в районе демилитаризованной зоны, расположенной вдоль оккупированных Израилем Голанских высот, в интересах мониторинга режима прекращения огня дополнительно размещены два поста российской военной полиции", - говорится в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии. Отмечается, что за прошедшие сутки подразделения российской военной полиции провели патрулирования в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Кроме того, продолжалось осуществление контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами. В Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы шесть обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок (три в провинции Идлиб и три в Латакии). "Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - подчеркнули в МО РФ. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано восемь нарушений парой истребителей F-15 и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции". Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии, отметили в российском военном ведомстве. До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение.

https://ria.ru/20231230/blokada-1919093452.html

https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html

https://ria.ru/20231230/siriya-1919111257.html

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