https://ria.ru/20240103/migranty-1919596413.html

СМИ: приток незаконных мигрантов в США установил абсолютный рекорд

СМИ: приток незаконных мигрантов в США установил абсолютный рекорд - РИА Новости, 03.01.2024

СМИ: приток незаконных мигрантов в США установил абсолютный рекорд

Количество незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, по уточненным данным, превысило 302 тысячи человек,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T17:10

2024-01-03T17:10

2024-01-03T17:11

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Количество незаконных мигрантов, попавших на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, по уточненным данным, превысило 302 тысячи человек, установив абсолютный исторический рекорд, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе. "Между 1 и 31 декабря более чем 302 тысячи мигрантов совершили задокументированные попытки пересечения южной границы США. Это наибольшее общее число за один месяц, когда-либо зафиксированное, а также первый раз, когда число мигрантов превысило 300 тысяч", - передает телеканал. Кроме того, с 1 октября до 31 декабря 2023 года число незаконных мигрантов превысило 785 тысяч человек, что также оказалось рекордным для данного периода времени за всю историю ведения статистики. Ранее телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные министерства внутренней безопасности страны сообщал, что число незаконных мигрантов, которые пересекли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 225 тысяч человек и достигло рекорда с 2000 года. Споры относительно миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно.

https://ria.ru/20240103/problema-1919539949.html

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в мире, сша, мексика, украина