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Диетолог объяснил, опасно ли нагревать мед - РИА Новости, 03.01.2024
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02:15 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/med-1919300610.html
Диетолог объяснил, опасно ли нагревать мед
Диетолог объяснил, опасно ли нагревать мед - РИА Новости, 03.01.2024
Диетолог объяснил, опасно ли нагревать мед
Можно ли нагревать мед и что происходит с продуктом во время этого процесса, объяснил в интервью радио Sputnik диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T02:15
2024-01-03T02:15
общество
россия
андрей золотарев
питание
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Можно ли нагревать мед и что происходит с продуктом во время этого процесса, объяснил в интервью радио Sputnik диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.Засахарившийся мед нравится далеко не всем, поэтому многие россияне нагревают лакомство, чтобы вернуть ему текучесть, отметил он."В этот момент меняется кристаллическая решетка, молекулярная структура меда. Он опять становится жидким и больше не засахаривается", — пояснил Золотарев.По его словам, мед обладает сотнями полезных свойств, однако при нагревании часть из них теряется."Мед может потерять ряд свойств после того, как вы его нагрели. В нем есть определенное количество ферментов, которые разрушаются при нагревании, есть витамины, которые боятся температурной обработки", — предупредил Золотарев.В то же время распространенное мнение о токсичности меда, который подвергался нагреванию, не соответствует действительности, добавил он. Опасным для здоровья продукт не становится."Часто встречается информация о том, что если мед нагреть, то он приобретет токсические свойства. Это далеко не так", — подчеркнул Золотарев.Чтобы избежать "тотального разрушения" ферментов и витаминов, нужно нагревать мед правильно, продолжил диетолог."Нужно налить в емкость кипяток, подождать, пока температура снизится до 80 градусов, и только после этого опустить туда закрытую баночку с медом. Через полчаса, когда температура упадет, нужно слить немного воды и добавить горячей. Таким образом баночку с медом придется контролировать в течение дня", — посоветовал Золотарев.Диетолог не рекомендует греть мед в микроволновке или на традиционной водяной бане, когда тару с продуктом опускают в кипящую жидкость.
https://ria.ru/20220814/med-1809442700.html
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общество, россия, андрей золотарев, питание, здоровье
Общество, Россия, Андрей Золотарев, Питание, Здоровье
Диетолог объяснил, опасно ли нагревать мед

Диетолог Золотарев: при нагревании часть полезных свойств меда теряется

© Pixabay / Steve BuissinneМед
Мед - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Pixabay / Steve Buissinne
Мед. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Можно ли нагревать мед и что происходит с продуктом во время этого процесса, объяснил в интервью радио Sputnik диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.
Засахарившийся мед нравится далеко не всем, поэтому многие россияне нагревают лакомство, чтобы вернуть ему текучесть, отметил он.
«
"В этот момент меняется кристаллическая решетка, молекулярная структура меда. Он опять становится жидким и больше не засахаривается", — пояснил Золотарев.
По его словам, мед обладает сотнями полезных свойств, однако при нагревании часть из них теряется.
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"Мед может потерять ряд свойств после того, как вы его нагрели. В нем есть определенное количество ферментов, которые разрушаются при нагревании, есть витамины, которые боятся температурной обработки", — предупредил Золотарев.
В то же время распространенное мнение о токсичности меда, который подвергался нагреванию, не соответствует действительности, добавил он. Опасным для здоровья продукт не становится.
«
"Часто встречается информация о том, что если мед нагреть, то он приобретет токсические свойства. Это далеко не так", — подчеркнул Золотарев.
Чтобы избежать "тотального разрушения" ферментов и витаминов, нужно нагревать мед правильно, продолжил диетолог.
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"Нужно налить в емкость кипяток, подождать, пока температура снизится до 80 градусов, и только после этого опустить туда закрытую баночку с медом. Через полчаса, когда температура упадет, нужно слить немного воды и добавить горячей. Таким образом баночку с медом придется контролировать в течение дня", — посоветовал Золотарев.
Диетолог не рекомендует греть мед в микроволновке или на традиционной водяной бане, когда тару с продуктом опускают в кипящую жидкость.
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