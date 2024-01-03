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Экипаж сгоревшего в аэропорту Токио лайнера получал разрешение на посадку
Экипаж сгоревшего в аэропорту Токио лайнера получал разрешение на посадку - РИА Новости, 03.01.2024
Экипаж сгоревшего в аэропорту Токио лайнера получал разрешение на посадку
Посадка пассажирского лайнера японской авиакомпании JAL, загоревшегося накануне после столкновения с самолетом береговой охраны в международном аэропорту Ханеда РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T04:46
2024-01-03T04:46
2024-01-03T04:47
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ТОКИО, 3 янв – РИА Новости. Посадка пассажирского лайнера японской авиакомпании JAL, загоревшегося накануне после столкновения с самолетом береговой охраны в международном аэропорту Ханеда в Токио, проходила после того, как экипаж продублировал полученное разрешение от авиадиспетчерской службы, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия. Кроме этого, как отмечается, в ходе полета и перед посадкой не было зафиксировано каких-либо проблем с самолетом. Утром среды в аэропорту Ханеда на взлетно-посадочной полосе начали работать следователи. По данным японских СМИ, они намерены осмотреть полосу, а также каркасы обоих сгоревших самолетов для проработки версии о возможной профессиональной халатности. Вечером вторника в токийском аэропорту Ханеда произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро на Хоккайдо в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться. Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе. В самолете береговой охраны находились шесть человек, пять из них погибли. Самолет после столкновения также загорелся.
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в мире, токио, саппоро, хоккайдо, япония
В мире, Токио, Саппоро, Хоккайдо, Япония
Экипаж сгоревшего в аэропорту Токио лайнера получал разрешение на посадку
Киодо: экипаж сгоревшего в аэропорту Токио лайнера получал разрешение на посадку
ТОКИО, 3 янв – РИА Новости.
Посадка пассажирского лайнера японской авиакомпании JAL, загоревшегося накануне после столкновения с самолетом береговой охраны в международном аэропорту Ханеда в Токио, проходила после того, как экипаж продублировал полученное разрешение от авиадиспетчерской службы, сообщает агентство Киодо
со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.
Кроме этого, как отмечается, в ходе полета и перед посадкой не было зафиксировано каких-либо проблем с самолетом.
Утром среды в аэропорту Ханеда на взлетно-посадочной полосе начали работать следователи. По данным японских СМИ, они намерены осмотреть полосу, а также каркасы обоих сгоревших самолетов для проработки версии о возможной профессиональной халатности.
Вечером вторника в токийском аэропорту Ханеда произошло возгорание пассажирского самолета авиакомпании JAL, следовавшего из Саппоро
на Хоккайдо
в Токио. На борту, по уточненным данным, находились 379 человек, из них восемь младенцев. Всем удалось эвакуироваться.
Основная версия произошедшего - возгорание самолета произошло в результате столкновения пассажирского борта с самолетом береговой охраны. По данным представителей JAL, которые приводит агентство, столкновение могло произойти в момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.
В самолете береговой охраны находились шесть человек, пять из них погибли. Самолет после столкновения также загорелся.