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Курс доллара поднялся до 90,73 рубля - РИА Новости, 03.01.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:46 03.01.2024 (обновлено: 09:17 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/kurs-1919543548.html
Курс доллара поднялся до 90,73 рубля
Курс доллара поднялся до 90,73 рубля - РИА Новости, 03.01.2024
Курс доллара поднялся до 90,73 рубля
Рубль начал первый торговый день года со снижения к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T07:46
2024-01-03T09:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Рубль начал первый торговый день года со снижения к основным валютам, следует из данных Московской биржи.Так, к 07:04 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 37 копеек — до 90,73 рубля. Причем на старте торгов он подскакивал до 91 рубля — впервые с 28 декабря.Евро прибавлял 25 копеек, поднявшись до 99,87 рубля.Юань дорожал на семь копеек, до 12,68 рубля.Накануне доллар укрепился к мировым валютам — его индекс увеличился на 0,71 процента, до 102,05 пункта. При этом цены на нефть перешли к слабому снижению — марка Brent теряла 0,01 процента, опустившись до 77,03 доллара за баррель, а WTI подешевела на 0,24 процента, до 71,48 доллара.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара поднялся до 90,73 рубля

Курс доллара на Московской бирже в начале торгов поднялся до 90,73 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Денежные купюры США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Рубль начал первый торговый день года со снижения к основным валютам, следует из данных Московской биржи.
Так, к 07:04 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 37 копеек — до 90,73 рубля. Причем на старте торгов он подскакивал до 91 рубля — впервые с 28 декабря.
Евро прибавлял 25 копеек, поднявшись до 99,87 рубля.
Юань дорожал на семь копеек, до 12,68 рубля.
Накануне доллар укрепился к мировым валютам — его индекс увеличился на 0,71 процента, до 102,05 пункта. При этом цены на нефть перешли к слабому снижению — марка Brent теряла 0,01 процента, опустившись до 77,03 доллара за баррель, а WTI подешевела на 0,24 процента, до 71,48 доллара.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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