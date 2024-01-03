https://ria.ru/20240103/kurs-1919543548.html

Курс доллара поднялся до 90,73 рубля

Курс доллара поднялся до 90,73 рубля - РИА Новости, 03.01.2024

Курс доллара поднялся до 90,73 рубля

Рубль начал первый торговый день года со снижения к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T07:46

2024-01-03T07:46

2024-01-03T09:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Рубль начал первый торговый день года со снижения к основным валютам, следует из данных Московской биржи.Так, к 07:04 мск курс доллара расчетами "завтра" рос на 37 копеек — до 90,73 рубля. Причем на старте торгов он подскакивал до 91 рубля — впервые с 28 декабря.Евро прибавлял 25 копеек, поднявшись до 99,87 рубля.Юань дорожал на семь копеек, до 12,68 рубля.Накануне доллар укрепился к мировым валютам — его индекс увеличился на 0,71 процента, до 102,05 пункта. При этом цены на нефть перешли к слабому снижению — марка Brent теряла 0,01 процента, опустившись до 77,03 доллара за баррель, а WTI подешевела на 0,24 процента, до 71,48 доллара.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа