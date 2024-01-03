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В Киеве признали, что мобилизация вызывает сложности для властей - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:56 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/kiev-1919633650.html
В Киеве признали, что мобилизация вызывает сложности для властей
В Киеве признали, что мобилизация вызывает сложности для властей - РИА Новости, 03.01.2024
В Киеве признали, что мобилизация вызывает сложности для властей
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в среду заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T22:56
2024-01-03T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
михаил подоляк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в среду заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ. "Да, нам сложно проводить мобилизацию, рекрутинг, по понятным причинам, потому что у нас качество жизни не такое, как в Европе", - сказал Подоляк в эфире телеканала "Рада". Он добавил, что в обществе происходит жесткая дискуссия в отношении вопроса мобилизации, однако у властей Украины "нет выбора", сказал Подоляк, отметив, что она будет продолжена в любом случае. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины
В Киеве признали, что мобилизация вызывает сложности для властей

Подоляк: Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в среду заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ.
"Да, нам сложно проводить мобилизацию, рекрутинг, по понятным причинам, потому что у нас качество жизни не такое, как в Европе", - сказал Подоляк в эфире телеканала "Рада".
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Он добавил, что в обществе происходит жесткая дискуссия в отношении вопроса мобилизации, однако у властей Украины "нет выбора", сказал Подоляк, отметив, что она будет продолжена в любом случае.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря 2023 года сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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