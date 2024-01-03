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Компания по пошиву военной одежды сообщила о повреждении фабрики в Киеве - РИА Новости, 03.01.2024
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15:16 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/kiev-1919582922.html
Компания по пошиву военной одежды сообщила о повреждении фабрики в Киеве
Компания по пошиву военной одежды сообщила о повреждении фабрики в Киеве - РИА Новости, 03.01.2024
Компания по пошиву военной одежды сообщила о повреждении фабрики в Киеве
Производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас повреждены в Киеве в результате взрывов 2 декабря, сообщили в компании. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:16
2024-01-03T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
валерий залужный
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас повреждены в Киеве в результате взрывов 2 декабря, сообщили в компании. Накануне мэр Киева Виталий Кличко и украинские СМИ сообщали о серии взрывов в столице Украины на фоне воздушной тревоги. "Производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены. После установления степени повреждений и нанесенных потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств", - говорится в сообщении, опубликованном на странице М-Тас в соцсети Facebook*.М-Тас - это основанный в 2014 году украинский бренд тактической одежды. По информации украинского издания "Страна", одежда компании популярна, в частности, среди руководства Украины. Ее носят Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, киев, украина, валерий залужный, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский
Компания по пошиву военной одежды сообщила о повреждении фабрики в Киеве

Компания по пошиву военной одежды М-Тас сообщила о повреждении фабрики в Киеве

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас повреждены в Киеве в результате взрывов 2 декабря, сообщили в компании.
Накануне мэр Киева Виталий Кличко и украинские СМИ сообщали о серии взрывов в столице Украины на фоне воздушной тревоги.
«
"Производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены. После установления степени повреждений и нанесенных потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств", - говорится в сообщении, опубликованном на странице М-Тас в соцсети Facebook*.
М-Тас - это основанный в 2014 году украинский бренд тактической одежды. По информации украинского издания "Страна", одежда компании популярна, в частности, среди руководства Украины. Ее носят Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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