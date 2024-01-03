https://ria.ru/20240103/kiev-1919582922.html

Компания по пошиву военной одежды сообщила о повреждении фабрики в Киеве

Компания по пошиву военной одежды сообщила о повреждении фабрики в Киеве - РИА Новости, 03.01.2024

Компания по пошиву военной одежды сообщила о повреждении фабрики в Киеве

Производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас повреждены в Киеве в результате взрывов 2 декабря, сообщили в компании. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:16

2024-01-03T15:16

2024-01-03T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

валерий залужный

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Производственные мощности и склады украинской фабрики по пошиву одежды для военных М-Тас повреждены в Киеве в результате взрывов 2 декабря, сообщили в компании. Накануне мэр Киева Виталий Кличко и украинские СМИ сообщали о серии взрывов в столице Украины на фоне воздушной тревоги. "Производственные мощности и складские помещения М-Тас были повреждены/уничтожены. После установления степени повреждений и нанесенных потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств", - говорится в сообщении, опубликованном на странице М-Тас в соцсети Facebook*.М-Тас - это основанный в 2014 году украинский бренд тактической одежды. По информации украинского издания "Страна", одежда компании популярна, в частности, среди руководства Украины. Ее носят Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком украинских войск Валерий Залужный.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, валерий залужный, владимир зеленский