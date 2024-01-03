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В Польше восхитились ударом России по Украине - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 03.01.2024 (обновлено: 02:37 04.01.2024)
https://ria.ru/20240103/kiev-1919540437.html
В Польше восхитились ударом России по Украине
В Польше восхитились ударом России по Украине - РИА Новости, 04.01.2024
В Польше восхитились ударом России по Украине
Российская армия нанесла удар по продвинутой военной инфраструктуре Киева, написал обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-03T06:03
2024-01-04T02:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
нато
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по продвинутой военной инфраструктуре Киева, написал обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.&quot;В любом случае, несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, российским средствам воздушного нападения удалось эффективно поразить намеченные цели. Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры&quot;, — отметил он.При этом, добавил автор, предоставленный Западом "зонтик" противовоздушной обороны был призван защищать тайные заводы и расположения с более ценными образцами оружия и техники.Ранее Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и его пригородах, а также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых западными странами.
https://ria.ru/20240103/rakety-1919530397.html
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в мире, украина, польша, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, НАТО
В Польше восхитились ударом России по Украине

Myśl Polska: Россия успешно поразила продвинутую военную инфраструктуру Киева

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по продвинутой военной инфраструктуре Киева, написал обозреватель Myśl Polska Кшиштоф Подгурский.
«

"В любом случае, несмотря на массовое сосредоточение средств ПВО и ведущих технологий НАТО, российским средствам воздушного нападения удалось эффективно поразить намеченные цели. Украинская сторона потеряла чрезвычайно дорогостоящее вооружение, поставляемое из стран НАТО, и элементы промышленной инфраструктуры", — отметил он.

При этом, добавил автор, предоставленный Западом "зонтик" противовоздушной обороны был призван защищать тайные заводы и расположения с более ценными образцами оружия и техники.
Ранее Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и его пригородах, а также по местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых западными странами.
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