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Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:45 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/kharkov-1919636546.html
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 03.01.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прогремел взрыв, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T23:45
2024-01-03T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Ранее начальник Липецкой сельской военной администрации региона Алексей Слабченко заявлял, что пять взрывов прогремели в Харьковской области на Украине, повреждена промышленная зона. "Взрыв в Харькове", - написал Синегубов в Telegram-канале. По данным украинского телеканала "Суспильне" ("Общественное"), в городе раздалось несколько взрывов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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в мире, харьков, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове

Синегубов: в Харькове прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Харьков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Ранее начальник Липецкой сельской военной администрации региона Алексей Слабченко заявлял, что пять взрывов прогремели в Харьковской области на Украине, повреждена промышленная зона.
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"Взрыв в Харькове", - написал Синегубов в Telegram-канале.
По данным украинского телеканала "Суспильне" ("Общественное"), в городе раздалось несколько взрывов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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