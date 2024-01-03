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В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:28 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/kharkov-1919598901.html
В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека
В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека - РИА Новости, 03.01.2024
В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека
Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове и силой затолкали в машину, соответствующее видео опубликовало украинское издание "Страна.ua" РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:28
2024-01-03T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове и силой затолкали в машину, соответствующее видео опубликовало украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Харькове люди в военной форме похитили мужчину на улице", - говорится в сообщении. На опубликованном изданием видео можно заметить, как трое мужчин, один из которых одет в гражданское, силой затолкали молодого человека в микроавтобус на улице. Он пытался кричать и сопротивляться. По данным украинских СМИ, передает издание, это были представители военкомата. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
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в мире, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков
В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека

В Харькове люди в военной форме похитили с улицы мужчину и затолкали в машину

© Кадр видео очевидцаЛюди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове
Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове
© Кадр видео очевидца
Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове и силой затолкали в машину, соответствующее видео опубликовало украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"В Харькове люди в военной форме похитили мужчину на улице", - говорится в сообщении.
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На опубликованном изданием видео можно заметить, как трое мужчин, один из которых одет в гражданское, силой затолкали молодого человека в микроавтобус на улице. Он пытался кричать и сопротивляться. По данным украинских СМИ, передает издание, это были представители военкомата.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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