https://ria.ru/20240103/kharkov-1919598901.html
В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека
В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека - РИА Новости, 03.01.2024
В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека
Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове и силой затолкали в машину, соответствующее видео опубликовало украинское издание "Страна.ua" РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:28
2024-01-03T17:28
2024-01-03T17:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919598388_0:375:1250:1078_1920x0_80_0_0_1e6571d5741efa06f207be0ffe6ab258.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове и силой затолкали в машину, соответствующее видео опубликовало украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Харькове люди в военной форме похитили мужчину на улице", - говорится в сообщении. На опубликованном изданием видео можно заметить, как трое мужчин, один из которых одет в гражданское, силой затолкали молодого человека в микроавтобус на улице. Он пытался кричать и сопротивляться. По данным украинских СМИ, передает издание, это были представители военкомата. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
украина
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919598388_0:258:1250:1196_1920x0_80_0_0_45b4aa8c06ff95c1c8147fc0893f61cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков
В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека
В Харькове люди в военной форме похитили с улицы мужчину и затолкали в машину
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости.
Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове и силой затолкали в машину, соответствующее видео опубликовало украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале
.
"В Харькове люди в военной форме похитили мужчину на улице", - говорится в сообщении.
Зеленский рассказал об экзистенциальных угрозах для украинцев
На опубликованном изданием видео можно заметить, как трое мужчин, один из которых одет в гражданское, силой затолкали молодого человека в микроавтобус на улице. Он пытался кричать и сопротивляться. По данным украинских СМИ, передает издание, это были представители военкомата.
Владимир Зеленский
на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины
внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.