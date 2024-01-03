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ХАМАС заявило, что его руководство не пострадало при атаке на Южный Бейрут - РИА Новости, 03.01.2024
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01:12 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/khamas-1919530547.html
ХАМАС заявило, что его руководство не пострадало при атаке на Южный Бейрут
ХАМАС заявило, что его руководство не пострадало при атаке на Южный Бейрут - РИА Новости, 03.01.2024
ХАМАС заявило, что его руководство не пострадало при атаке на Южный Бейрут
Движение ХАМАС подтвердило, что его руководство в Ливане не пострадало во время атаки израильского беспилотника на штаб-квартиру движения в Южном Бейруте во... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T01:12
2024-01-03T01:12
в мире
ливан
бейрут
исмаил хания
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ИСЛАМАБАД, 3 янв - РИА Новости. Движение ХАМАС подтвердило, что его руководство в Ливане не пострадало во время атаки израильского беспилотника на штаб-квартиру движения в Южном Бейруте во вторник вечером. Ранее Национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов, подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Мы подтверждаем, что Усама Хамдан (глава отделения ХАМАС в Ливане - ред.) и Халиль аль-Хайя (член политбюро ХАМАС - ред.) не пострадали во время нападения на штаб-квартиру движения в Бейруте", - сообщил РИА Новости представитель ХАМАС Халед аль-Каддуми.
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в мире, ливан, бейрут, исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль
В мире, Ливан, Бейрут, Исмаил Хания, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Израиль
ХАМАС заявило, что его руководство не пострадало при атаке на Южный Бейрут

ХАМАС: руководство в Ливане не пострадало при атаке Израиля на Южный Бейрут

© РИА НовостиНа юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС
На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС
© РИА Новости
На юге Бейрута прогремел взрыв в офисе ХАМАС. Архивное фото
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ИСЛАМАБАД, 3 янв - РИА Новости. Движение ХАМАС подтвердило, что его руководство в Ливане не пострадало во время атаки израильского беспилотника на штаб-квартиру движения в Южном Бейруте во вторник вечером.
Ранее Национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов, подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана.
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"Мы подтверждаем, что Усама Хамдан (глава отделения ХАМАС в Ливане - ред.) и Халиль аль-Хайя (член политбюро ХАМАС - ред.) не пострадали во время нападения на штаб-квартиру движения в Бейруте", - сообщил РИА Новости представитель ХАМАС Халед аль-Каддуми.
 
В миреЛиванБейрутИсмаил ХанияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаИзраиль
 
 
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