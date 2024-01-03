https://ria.ru/20240103/khamas-1919530547.html

ХАМАС заявило, что его руководство не пострадало при атаке на Южный Бейрут

ХАМАС заявило, что его руководство не пострадало при атаке на Южный Бейрут - РИА Новости, 03.01.2024

ХАМАС заявило, что его руководство не пострадало при атаке на Южный Бейрут

Движение ХАМАС подтвердило, что его руководство в Ливане не пострадало во время атаки израильского беспилотника на штаб-квартиру движения в Южном Бейруте во... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T01:12

2024-01-03T01:12

2024-01-03T01:12

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ИСЛАМАБАД, 3 янв - РИА Новости. Движение ХАМАС подтвердило, что его руководство в Ливане не пострадало во время атаки израильского беспилотника на штаб-квартиру движения в Южном Бейруте во вторник вечером. Ранее Национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов, подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Мы подтверждаем, что Усама Хамдан (глава отделения ХАМАС в Ливане - ред.) и Халиль аль-Хайя (член политбюро ХАМАС - ред.) не пострадали во время нападения на штаб-квартиру движения в Бейруте", - сообщил РИА Новости представитель ХАМАС Халед аль-Каддуми.

https://ria.ru/20240103/gaza-1919526932.html

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в мире, ливан, бейрут, исмаил хания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, израиль