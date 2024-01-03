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Токаев назвал причины попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году - РИА Новости, 03.01.2024
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08:49 03.01.2024 (обновлено: 18:15 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/kazakhstan-1919546315.html
Токаев назвал причины попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году
Токаев назвал причины попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году - РИА Новости, 03.01.2024
Токаев назвал причины попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году
К массовым беспорядкам и попытке государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T08:49
2024-01-03T18:15
в мире
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
казахстан
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АЛМА-АТА, 3 янв — РИА Новости. К массовым беспорядкам и попытке государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков. "На мой взгляд, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. Это было видно, как говорится, невооруженным взглядом", — сказал Токаев. Он отметил, что после его избрания на пост президента в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни и демонополизацию экономики. "Скажу откровенно: этот новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, воспринявших его как угрозу глубоко укоренившемуся положению дел в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах. С их стороны постепенно нарастало скрытое, а зачастую и открытое сопротивление реформам. В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры. Эта группа высокопоставленных лиц имела огромное влияние на силовые структуры и криминалитет, поэтому был выбран вариант организации насильственного захвата власти. По данным следствия, подготовка началась примерно с середины 2021 года", — отметил президент. Затем, по его словам, правительство приняло "непродуманное, неправомерное решение по резкому повышению цен на сжиженный газ, и в Мангистауской области подстрекаемые провокаторами люди вышли на демонстрации". Правительство по поручению Токаева создало специальную комиссию, которая выехала в регион для встреч с представителями общественности и принятия компромиссного решения. Но протесты приобрели экстремистский характер, чем и воспользовались заговорщики, подчеркнул глава государства. "Расследование Генеральной прокуратуры показало, что развитие январских событий носило волнообразный характер. В начале были митинги в Мангистауской области, которые нашли продолжение в других регионах. Несмотря на все усилия центральной власти и акиматов, ситуация в стране приобрела характер дестабилизации, переговоры и диалог для нахождения компромиссных решений не находили поддержки организаторов волнений. Начались первые столкновения во многих регионах страны. Все это было на руку заговорщикам, которые через специально подготовленных людей всячески потворствовали нагнетанию обстановки. Но даже в такой сложной ситуации органы правопорядка избегали применения силы. Это была вторая волна", — пояснил Токаев. Третья волна началась, "когда в дело вступили криминальные банды, лидеры которых были подконтрольны заговорщикам и имели контакты с террористами, в том числе прибывшими извне", продолжил президент. По его словам, используя специальные технологии, провокаторов, бандитов, они превратили мирные протесты в массовые беспорядки, сопровождавшиеся масштабным насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества. "В попытке государственного переворота совместно участвовали экстремисты, криминалитет, религиозные радикалы. Они преследовали цель посеять страх среди граждан, дезорганизовать государственные институты, подорвать конституционный строй и в конечном итоге захватить власть", — подчеркнул Токаев. Глава государства отметил, что миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сыграл роль сдерживающего фактора в этой вакханалии."Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договоренности со странами-участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно", — сказал он.Он подчеркнул, что миротворцы ОДКБ не участвовали в контртеррористической операции и не произвели ни одного выстрела.
https://ria.ru/20230105/kazakhstan-1843113415.html
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в мире, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Жанаозен, Актау, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
Токаев назвал причины попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году

Токаев: причиной попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году был общий застой

© РИА Новости / Расул Назыров | Перейти в медиабанкПострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Расул Назыров
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Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 3 янв — РИА Новости. К массовым беспорядкам и попытке государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
ГП Казахстана раскрыла детали расследования беспорядков в январе 2022 года
5 января 2023, 08:57
"На мой взгляд, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. Это было видно, как говорится, невооруженным взглядом", — сказал Токаев.
Он отметил, что после его избрания на пост президента в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни и демонополизацию экономики.
"Скажу откровенно: этот новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, воспринявших его как угрозу глубоко укоренившемуся положению дел в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах. С их стороны постепенно нарастало скрытое, а зачастую и открытое сопротивление реформам. В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры. Эта группа высокопоставленных лиц имела огромное влияние на силовые структуры и криминалитет, поэтому был выбран вариант организации насильственного захвата власти. По данным следствия, подготовка началась примерно с середины 2021 года", — отметил президент.
Страна в огне. Казахстан вступил в новый год с массовыми беспорядками
© Sputnik / Камшат Абдирайым

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

Митинг против повышения цен на газ в Актау, Казахстан

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
1 из 17
© AFP 2023 / Ruslan Pryanikov

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2023 / Ruslan Pryanikov
2 из 17
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
3 из 17
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
4 из 17
© REUTERS / Pavel Mikheyev

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алма-Ате, Казахстан

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
5 из 17
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
6 из 17
© REUTERS / Pavel Mikheyev

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
7 из 17
© AFP 2023 / Abduaziz Madyarov

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2023 / Abduaziz Madyarov
8 из 17
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
9 из 17
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
10 из 17
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
11 из 17
© AP Photo / Yan Blagov

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
12 из 17
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
13 из 17
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
14 из 17
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
15 из 17
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
16 из 17
© REUTERS / Stringer

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

Военные на улице Алма-Аты, Казахстан

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
17 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
1 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2023 / Ruslan Pryanikov
2 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
3 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
4 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
5 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
6 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
7 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2023 / Abduaziz Madyarov
8 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
9 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
10 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
11 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
12 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
13 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
14 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
15 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
16 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
17 из 17
Затем, по его словам, правительство приняло "непродуманное, неправомерное решение по резкому повышению цен на сжиженный газ, и в Мангистауской области подстрекаемые провокаторами люди вышли на демонстрации".
Правительство по поручению Токаева создало специальную комиссию, которая выехала в регион для встреч с представителями общественности и принятия компромиссного решения. Но протесты приобрели экстремистский характер, чем и воспользовались заговорщики, подчеркнул глава государства.
"Расследование Генеральной прокуратуры показало, что развитие январских событий носило волнообразный характер. В начале были митинги в Мангистауской области, которые нашли продолжение в других регионах. Несмотря на все усилия центральной власти и акиматов, ситуация в стране приобрела характер дестабилизации, переговоры и диалог для нахождения компромиссных решений не находили поддержки организаторов волнений. Начались первые столкновения во многих регионах страны. Все это было на руку заговорщикам, которые через специально подготовленных людей всячески потворствовали нагнетанию обстановки. Но даже в такой сложной ситуации органы правопорядка избегали применения силы. Это была вторая волна", — пояснил Токаев.
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Третья волна началась, "когда в дело вступили криминальные банды, лидеры которых были подконтрольны заговорщикам и имели контакты с террористами, в том числе прибывшими извне", продолжил президент. По его словам, используя специальные технологии, провокаторов, бандитов, они превратили мирные протесты в массовые беспорядки, сопровождавшиеся масштабным насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества.
"В попытке государственного переворота совместно участвовали экстремисты, криминалитет, религиозные радикалы. Они преследовали цель посеять страх среди граждан, дезорганизовать государственные институты, подорвать конституционный строй и в конечном итоге захватить власть", — подчеркнул Токаев.
Глава государства отметил, что миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сыграл роль сдерживающего фактора в этой вакханалии.
"Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договоренности со странами-участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно", — сказал он.
Он подчеркнул, что миротворцы ОДКБ не участвовали в контртеррористической операции и не произвели ни одного выстрела.
 
В миреЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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