https://ria.ru/20240103/kazakhstan-1919546315.html

Токаев назвал причины попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году

Токаев назвал причины попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году - РИА Новости, 03.01.2024

Токаев назвал причины попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году

К массовым беспорядкам и попытке государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T08:49

2024-01-03T08:49

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АЛМА-АТА, 3 янв — РИА Новости. К массовым беспорядкам и попытке государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков. "На мой взгляд, к трагическим январским событиям привели многолетние нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой, перешедший в деградацию власти и общества. Это было видно, как говорится, невооруженным взглядом", — сказал Токаев. Он отметил, что после его избрания на пост президента в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни и демонополизацию экономики. "Скажу откровенно: этот новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, воспринявших его как угрозу глубоко укоренившемуся положению дел в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах. С их стороны постепенно нарастало скрытое, а зачастую и открытое сопротивление реформам. В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры. Эта группа высокопоставленных лиц имела огромное влияние на силовые структуры и криминалитет, поэтому был выбран вариант организации насильственного захвата власти. По данным следствия, подготовка началась примерно с середины 2021 года", — отметил президент. Затем, по его словам, правительство приняло "непродуманное, неправомерное решение по резкому повышению цен на сжиженный газ, и в Мангистауской области подстрекаемые провокаторами люди вышли на демонстрации". Правительство по поручению Токаева создало специальную комиссию, которая выехала в регион для встреч с представителями общественности и принятия компромиссного решения. Но протесты приобрели экстремистский характер, чем и воспользовались заговорщики, подчеркнул глава государства. "Расследование Генеральной прокуратуры показало, что развитие январских событий носило волнообразный характер. В начале были митинги в Мангистауской области, которые нашли продолжение в других регионах. Несмотря на все усилия центральной власти и акиматов, ситуация в стране приобрела характер дестабилизации, переговоры и диалог для нахождения компромиссных решений не находили поддержки организаторов волнений. Начались первые столкновения во многих регионах страны. Все это было на руку заговорщикам, которые через специально подготовленных людей всячески потворствовали нагнетанию обстановки. Но даже в такой сложной ситуации органы правопорядка избегали применения силы. Это была вторая волна", — пояснил Токаев. Третья волна началась, "когда в дело вступили криминальные банды, лидеры которых были подконтрольны заговорщикам и имели контакты с террористами, в том числе прибывшими извне", продолжил президент. По его словам, используя специальные технологии, провокаторов, бандитов, они превратили мирные протесты в массовые беспорядки, сопровождавшиеся масштабным насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества. "В попытке государственного переворота совместно участвовали экстремисты, криминалитет, религиозные радикалы. Они преследовали цель посеять страх среди граждан, дезорганизовать государственные институты, подорвать конституционный строй и в конечном итоге захватить власть", — подчеркнул Токаев. Глава государства отметил, что миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сыграл роль сдерживающего фактора в этой вакханалии."Контингент ОДКБ был действительно миротворческим и сыграл роль сдерживающего фактора в вакханалии, разыгравшейся в те трагические дни. По договоренности со странами-участницами организации ее контингент покинул страну без каких-либо предварительных условий, к тому же досрочно", — сказал он.Он подчеркнул, что миротворцы ОДКБ не участвовали в контртеррористической операции и не произвели ни одного выстрела.

https://ria.ru/20230105/kazakhstan-1843113415.html

https://ria.ru/20230424/masimov-1867375679.html

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