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Эксперты рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой для карьеры - РИА Новости, 03.01.2024
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11:51 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/karera-1919560191.html
Эксперты рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой для карьеры
Эксперты рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой для карьеры - РИА Новости, 03.01.2024
Эксперты рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой для карьеры
Длинные праздники могут стать не только временем для отдыха, но и возможностью проанализировать свой карьерный путь и понять, нужно ли менять место работы и... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:51
2024-01-03T11:51
общество
новый год
россия
работа
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Длинные праздники могут стать не только временем для отдыха, но и возможностью проанализировать свой карьерный путь и понять, нужно ли менять место работы и профессию, специалисты hh.ru рассказали РИА Новости, как это сделать. "Работа занимает значительную (если не большую) часть нашей жизни. И поэтому в идеале она должна вам нравиться. Начните с простой диагностики, чтобы понять - действительно ли ваша нынешняя работа приносит вам больше радости, чем раздражения", - говорят эксперты платформы. Поэтому они рекомендуют начать анализ карьерного пути с самодиагностики и ответить себе на несколько вопросов. Человеку нужно понять, с радостью ли он идет на работу, соответствует ли работа его ценностям, хочет ли он совершенствоваться в своей профессии и видит ли себя в ней через 5, 10 или 20 лет. Также нужно подумать, есть ли необходимые навыки для профессии и возможность развития компетенций. Стоит обратить внимание на текущий доход: позволяет ли он реализовывать долгосрочные и краткосрочные цели, можно ли его увеличить. Также важно подумать над востребованностью и перспективах своей профессии на рынке. Руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова отмечает, что если человек ответил на эти вопросы положительно, то он находится на своем месте и имеет "все шансы на развитие карьеры с пользой для себя". А если на большинство вопросов дан отрицательный ответ, стоит задуматься о смене места работы или профессии. Следующим этапом специалисты платформы рекомендуют сначала определить свою карьерную цель. Для этого они советуют выписать на два листочка вещи, которыми было бы интересно заниматься, и те сферы, в которых никогда не хотелось бы работать. Интересные варианты надо сопоставить с теми "твердыми" и "мягкими" навыками (hard и soft skills), которыми человек уже обладает. После этого можно продумывать план перехода на другое место или в новую профессию, а также изучить рынок подходящих вакансий. "Составьте список потенциально интересных работодателей, обновите резюме и подготовьте шаблон сопроводительного письма для откликов. Если вы видите пути развития в своей нынешней компании - напишите текст письма для продвижения своей кандидатуры на текущие и потенциальные вакансии", - отмечают эксперты. Хорошим подспорьем будет база полезных контактов, которую следует восстанавливать и развивать. "HR-специалисты, руководители и просто сотрудники интересных вам компаний, бывшие коллеги, однокурсники, члены профильных сообществ, кадровые агентства и так далее - поздравьте их с Новым годом, напомните о себе, возобновите или наладьте контакт, чтобы после праздников информировать их о своей готовности рассмотреть предложения", - советуют эксперты.
https://ria.ru/20230407/rabotodateli-1863638934.html
https://ria.ru/20220304/professii-1776484918.html
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Ольга Фомченкова
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общество, новый год, россия, работа
Общество, Новый год, Россия, Работа
Эксперты рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой для карьеры

Нh.ru: во время каникул можно проанализировать карьерный путь и определить цели

© Depositphotos.com / VadymvdrobotРабочее место
Рабочее место - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Depositphotos.com / Vadymvdrobot
Рабочее место. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Длинные праздники могут стать не только временем для отдыха, но и возможностью проанализировать свой карьерный путь и понять, нужно ли менять место работы и профессию, специалисты hh.ru рассказали РИА Новости, как это сделать.
"Работа занимает значительную (если не большую) часть нашей жизни. И поэтому в идеале она должна вам нравиться. Начните с простой диагностики, чтобы понять - действительно ли ваша нынешняя работа приносит вам больше радости, чем раздражения", - говорят эксперты платформы.
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Поэтому они рекомендуют начать анализ карьерного пути с самодиагностики и ответить себе на несколько вопросов. Человеку нужно понять, с радостью ли он идет на работу, соответствует ли работа его ценностям, хочет ли он совершенствоваться в своей профессии и видит ли себя в ней через 5, 10 или 20 лет. Также нужно подумать, есть ли необходимые навыки для профессии и возможность развития компетенций. Стоит обратить внимание на текущий доход: позволяет ли он реализовывать долгосрочные и краткосрочные цели, можно ли его увеличить. Также важно подумать над востребованностью и перспективах своей профессии на рынке.
Руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова отмечает, что если человек ответил на эти вопросы положительно, то он находится на своем месте и имеет "все шансы на развитие карьеры с пользой для себя". А если на большинство вопросов дан отрицательный ответ, стоит задуматься о смене места работы или профессии.
Следующим этапом специалисты платформы рекомендуют сначала определить свою карьерную цель. Для этого они советуют выписать на два листочка вещи, которыми было бы интересно заниматься, и те сферы, в которых никогда не хотелось бы работать. Интересные варианты надо сопоставить с теми "твердыми" и "мягкими" навыками (hard и soft skills), которыми человек уже обладает.
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После этого можно продумывать план перехода на другое место или в новую профессию, а также изучить рынок подходящих вакансий. "Составьте список потенциально интересных работодателей, обновите резюме и подготовьте шаблон сопроводительного письма для откликов. Если вы видите пути развития в своей нынешней компании - напишите текст письма для продвижения своей кандидатуры на текущие и потенциальные вакансии", - отмечают эксперты.
Хорошим подспорьем будет база полезных контактов, которую следует восстанавливать и развивать. "HR-специалисты, руководители и просто сотрудники интересных вам компаний, бывшие коллеги, однокурсники, члены профильных сообществ, кадровые агентства и так далее - поздравьте их с Новым годом, напомните о себе, возобновите или наладьте контакт, чтобы после праздников информировать их о своей готовности рассмотреть предложения", - советуют эксперты.
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ОбществоНовый годРоссияРабота
 
 
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