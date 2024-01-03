https://ria.ru/20240103/izrail-1919636373.html

СМИ: Израиль заявил, что не причастен к теракту в Иране

СМИ: Израиль заявил, что не причастен к теракту в Иране - РИА Новости, 03.01.2024

СМИ: Израиль заявил, что не причастен к теракту в Иране

Израиль заявил союзникам о своей непричастности к теракту в иранском Кермане, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T23:43

2024-01-03T23:43

2024-01-03T23:47

взрыв в кермане

в мире

иран

израиль

касем сулеймани

али хаменеи

багдад (город)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Израиль заявил союзникам о своей непричастности к теракту в иранском Кермане, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как сообщает иранское агентство Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения. "Страна (Израиль) заявила союзникам, что не причастна к взрывам", - говорится в сообщении издания. Как утверждают источники, Израиль обычно наносит удары только по отдельным лицам или инфраструктуре. По данным источников газеты, целью атаки в Кермане, по всей видимости, является дальнейшее усиление напряжения между Израилем и Ираном. Источники считают, что за терактом стоят исламистские оппозиционные организации внутри Ирана, однако каких-либо доказательств этого утверждения изданию предоставлено не было. Ранее правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим в результате взрывов. Президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ" В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html

иран

израиль

багдад (город)

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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане 2024-01-03T23:43 true PT0M42S

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взрыв в кермане, в мире, иран, израиль, касем сулеймани, али хаменеи, багдад (город)