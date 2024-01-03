СМИ: Израиль заявил, что не причастен к теракту в Иране
WSJ: Израиль заявил, что не причастен к теракту в Иране
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Израиль заявил союзникам о своей непричастности к теракту в иранском Кермане, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как сообщает иранское агентство Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения.
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
"Страна (Израиль) заявила союзникам, что не причастна к взрывам", - говорится в сообщении издания.
Как утверждают источники, Израиль обычно наносит удары только по отдельным лицам или инфраструктуре.
По данным источников газеты, целью атаки в Кермане, по всей видимости, является дальнейшее усиление напряжения между Израилем и Ираном. Источники считают, что за терактом стоят исламистские оппозиционные организации внутри Ирана, однако каких-либо доказательств этого утверждения изданию предоставлено не было.
© фото очевидцаНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
© фото очевидца
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
Ранее правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим в результате взрывов. Президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ"
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.