https://ria.ru/20240103/izrail-1919576415.html
ЦАХАЛ заявил о масштабной операции в лагере беженцев на Западном берегу
ЦАХАЛ заявил о масштабной операции в лагере беженцев на Западном берегу - РИА Новости, 03.01.2024
ЦАХАЛ заявил о масштабной операции в лагере беженцев на Западном берегу
Израильские силы проводят масштабную контртеррористическую операцию в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:18
2024-01-03T14:18
2024-01-03T14:18
в мире
израиль
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
западный берег реки иордан
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Израильские силы проводят масштабную контртеррористическую операцию в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В ходе широкомасштабной операции по противодействию терроризму в лагере беженцев Нур-Шамс... израильские силы задержали десятки подозреваемых для допроса, арестовали шесть разыскиваемых лиц и конфисковали военное оборудование", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, еще четыре разыскиваемых палестинца были арестованы в городе Калькилия на Западном берегу. С начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС были арестованы более 2.5 тысяч разыскиваемых палестинцев на территории Западного берега, около 1.3 тысячи из них имеют связи с ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, западный берег реки иордан
В мире, Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан
ЦАХАЛ заявил о масштабной операции в лагере беженцев на Западном берегу
Армия Израиля заявила о масштабной операции в лагере беженцев на Западном берегу
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 янв - РИА Новости. Израильские силы проводят масштабную контртеррористическую операцию в лагере беженцев Нур-Шамс на Западном берегу, сообщила в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В ходе широкомасштабной операции по противодействию терроризму в лагере беженцев Нур-Шамс... израильские силы задержали десятки подозреваемых для допроса, арестовали шесть разыскиваемых лиц и конфисковали военное оборудование", - говорится в сообщении.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
По данным пресс-службы ЦАХАЛ, еще четыре разыскиваемых палестинца были арестованы в городе Калькилия на Западном берегу.
С начала эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС были арестованы более 2.5 тысяч разыскиваемых палестинцев на территории Западного берега, около 1.3 тысячи из них имеют связи с ХАМАС.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.