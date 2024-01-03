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США не имеют оснований подозревать Израиль в теракте в Иране, заявил Госдеп - РИА Новости, 03.01.2024
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22:03 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/iran-1919630015.html
США не имеют оснований подозревать Израиль в теракте в Иране, заявил Госдеп
США не имеют оснований подозревать Израиль в теракте в Иране, заявил Госдеп - РИА Новости, 03.01.2024
США не имеют оснований подозревать Израиль в теракте в Иране, заявил Госдеп
США не имеют оснований полагать, что в теракте в Иране замешан Израиль, заявил в среду на пресс-конференции представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T22:03
2024-01-03T22:03
в мире
иран
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касем сулеймани
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США не имеют оснований полагать, что в теракте в Иране замешан Израиль, заявил в среду на пресс-конференции представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. "Для нас пока слишком рано говорить о том, что стало причиной этого (теракта - ред.), но я хочу ответить на циркулирующие вокруг безответственные заявления, во-первых, Соединенные Штаты не были ни в коей мере причастны и любые предположения об обратном просто смешны, а во-вторых, у нас нет оснований полагать, что к этому причастен Израиль", - сказал представитель госдепартамента, назвав любые обвинения в случившемся в адрес США "вымышленными". Он подчеркнул, что Вашингтон "пристально следит за сообщениями", пока не имеет "независимо верифицируемой информации о произошедшем" и считает преждевременным говорить о возможных ответственных за теракт в Иране. Представитель госдепа выразил соболезнования семьям погибших. Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), касем сулеймани, взрыв в кермане
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Касем Сулеймани, Взрыв в Кермане
США не имеют оснований подозревать Израиль в теракте в Иране, заявил Госдеп

Госдеп: США не имеют оснований подозревать Израиль в теракте в Иране

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США не имеют оснований полагать, что в теракте в Иране замешан Израиль, заявил в среду на пресс-конференции представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Для нас пока слишком рано говорить о том, что стало причиной этого (теракта - ред.), но я хочу ответить на циркулирующие вокруг безответственные заявления, во-первых, Соединенные Штаты не были ни в коей мере причастны и любые предположения об обратном просто смешны, а во-вторых, у нас нет оснований полагать, что к этому причастен Израиль", - сказал представитель госдепартамента, назвав любые обвинения в случившемся в адрес США "вымышленными".
© фото очевидцаНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
© фото очевидца
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
Он подчеркнул, что Вашингтон "пристально следит за сообщениями", пока не имеет "независимо верифицируемой информации о произошедшем" и считает преждевременным говорить о возможных ответственных за теракт в Иране.
Представитель госдепа выразил соболезнования семьям погибших.
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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