https://ria.ru/20240103/iran-1919630015.html
США не имеют оснований подозревать Израиль в теракте в Иране, заявил Госдеп
США не имеют оснований подозревать Израиль в теракте в Иране, заявил Госдеп - РИА Новости, 03.01.2024
США не имеют оснований подозревать Израиль в теракте в Иране, заявил Госдеп
США не имеют оснований полагать, что в теракте в Иране замешан Израиль, заявил в среду на пресс-конференции представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T22:03
2024-01-03T22:03
2024-01-03T22:03
в мире
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касем сулеймани
взрыв в кермане
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США не имеют оснований полагать, что в теракте в Иране замешан Израиль, заявил в среду на пресс-конференции представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. "Для нас пока слишком рано говорить о том, что стало причиной этого (теракта - ред.), но я хочу ответить на циркулирующие вокруг безответственные заявления, во-первых, Соединенные Штаты не были ни в коей мере причастны и любые предположения об обратном просто смешны, а во-вторых, у нас нет оснований полагать, что к этому причастен Израиль", - сказал представитель госдепартамента, назвав любые обвинения в случившемся в адрес США "вымышленными". Он подчеркнул, что Вашингтон "пристально следит за сообщениями", пока не имеет "независимо верифицируемой информации о произошедшем" и считает преждевременным говорить о возможных ответственных за теракт в Иране. Представитель госдепа выразил соболезнования семьям погибших. Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html
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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
2024-01-03T22:03
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в мире, иран, сша, вашингтон (штат), касем сулеймани, взрыв в кермане
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Касем Сулеймани, Взрыв в Кермане
США не имеют оснований подозревать Израиль в теракте в Иране, заявил Госдеп
Госдеп: США не имеют оснований подозревать Израиль в теракте в Иране
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США не имеют оснований полагать, что в теракте в Иране замешан Израиль, заявил в среду на пресс-конференции представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Для нас пока слишком рано говорить о том, что стало причиной этого (теракта - ред.), но я хочу ответить на циркулирующие вокруг безответственные заявления, во-первых, Соединенные Штаты не были ни в коей мере причастны и любые предположения об обратном просто смешны, а во-вторых, у нас нет оснований полагать, что к этому причастен Израиль", - сказал представитель госдепартамента, назвав любые обвинения в случившемся в адрес США "вымышленными".
Он подчеркнул, что Вашингтон
"пристально следит за сообщениями", пока не имеет "независимо верифицируемой информации о произошедшем" и считает преждевременным говорить о возможных ответственных за теракт в Иране.
Представитель госдепа выразил соболезнования семьям погибших.
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани
. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада
операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке
, в том числе по Айн-аль-Асад.
Крупные теракты в Иране в 2007-2024 годах