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Госдеп заявил, что США не имеют отношения к теракту в Иране - РИА Новости, 03.01.2024
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21:37 03.01.2024 (обновлено: 21:50 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/iran-1919627119.html
Госдеп заявил, что США не имеют отношения к теракту в Иране
Госдеп заявил, что США не имеют отношения к теракту в Иране - РИА Новости, 03.01.2024
Госдеп заявил, что США не имеют отношения к теракту в Иране
США не имеют отношения к взрывам в Иране и не видят оснований говорить о причастности к ним Израиля, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T21:37
2024-01-03T21:50
взрыв в кермане
в мире
сша
иран
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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. США не имеют отношения к взрывам в Иране и не видят оснований говорить о причастности к ним Израиля, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Что касается сегодняшних взрывов в Иране, я скажу, что мы пристально отслеживаем поступающие оттуда сообщения. У нас нет никакой независимой информации, которую мы могли бы вам предложить. Мы выражаем соболезнования жертвам и близким тех, кто погиб в этих ужасных взрывах", - сказал он на брифинге для журналистов."Пока слишком рано, по крайней мере для нас, говорить, что могло стать их причиной, но я хотел бы ответить на некоторые безответственные утверждения, которые, как я видел, распространяются, и сказать, что США никоим образом не вовлечены в это. Любые обратные утверждения смехотворны. Мы не имеем оснований считать, что Израиль замешан в этом взрыве", - добавил Миллер.Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения.В ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада, были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
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взрыв в кермане, в мире, сша, иран, государственный департамент сша
Взрыв в Кермане, В мире, США, Иран, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что США не имеют отношения к теракту в Иране

Госдеп заявил, что США не имеют отношения к теракту в Иране

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ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. США не имеют отношения к взрывам в Иране и не видят оснований говорить о причастности к ним Израиля, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Что касается сегодняшних взрывов в Иране, я скажу, что мы пристально отслеживаем поступающие оттуда сообщения. У нас нет никакой независимой информации, которую мы могли бы вам предложить. Мы выражаем соболезнования жертвам и близким тех, кто погиб в этих ужасных взрывах", - сказал он на брифинге для журналистов.
© фото очевидцаНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
© фото очевидца
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
"Пока слишком рано, по крайней мере для нас, говорить, что могло стать их причиной, но я хотел бы ответить на некоторые безответственные утверждения, которые, как я видел, распространяются, и сказать, что США никоим образом не вовлечены в это. Любые обратные утверждения смехотворны. Мы не имеем оснований считать, что Израиль замешан в этом взрыве", - добавил Миллер.
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения.
В ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада, были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
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