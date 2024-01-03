https://ria.ru/20240103/iran-1919627119.html

Госдеп заявил, что США не имеют отношения к теракту в Иране

Госдеп заявил, что США не имеют отношения к теракту в Иране - РИА Новости, 03.01.2024

Госдеп заявил, что США не имеют отношения к теракту в Иране

США не имеют отношения к взрывам в Иране и не видят оснований говорить о причастности к ним Израиля, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T21:37

2024-01-03T21:37

2024-01-03T21:50

взрыв в кермане

в мире

сша

иран

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919600658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a35d9e62461c14c6972fc9d7fb6c73d4.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. США не имеют отношения к взрывам в Иране и не видят оснований говорить о причастности к ним Израиля, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Что касается сегодняшних взрывов в Иране, я скажу, что мы пристально отслеживаем поступающие оттуда сообщения. У нас нет никакой независимой информации, которую мы могли бы вам предложить. Мы выражаем соболезнования жертвам и близким тех, кто погиб в этих ужасных взрывах", - сказал он на брифинге для журналистов."Пока слишком рано, по крайней мере для нас, говорить, что могло стать их причиной, но я хотел бы ответить на некоторые безответственные утверждения, которые, как я видел, распространяются, и сказать, что США никоим образом не вовлечены в это. Любые обратные утверждения смехотворны. Мы не имеем оснований считать, что Израиль замешан в этом взрыве", - добавил Миллер.Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения.В ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада, были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане 2024-01-03T21:37 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

взрыв в кермане, в мире, сша, иран, государственный департамент сша