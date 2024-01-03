https://ria.ru/20240103/iran-1919624701.html

Лидер Ирана пообещал жесткий ответ организаторам теракта в Кермане

Лидер Ирана пообещал жесткий ответ организаторам теракта в Кермане - РИА Новости, 03.01.2024

Лидер Ирана пообещал жесткий ответ организаторам теракта в Кермане

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание как непосредственным исполнителям, так и организаторам теракта в городе РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T21:10

2024-01-03T21:10

2024-01-03T21:10

взрыв в кермане

али хаменеи

иран

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касем сулеймани

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ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал жесткий ответ и справедливое наказание как непосредственным исполнителям, так и организаторам теракта в городе Керман, повлекшего гибель более сотни человек. Ранее иранские СМИ сообщали о двух взрывах в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. По последним данным, число погибших возросло до 103 человек, еще 211 получили ранения. Взрывы, как указывает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в Кермане. "И руки, запятнанные кровью невинных, и подстрекающие, сеющие зло умы, которые толкнули их (первых - ред.) к этой ошибке, отныне станут обязательной мишенью для репрессий и справедливого наказания. Пусть они знают, что за этой созданной (ими - ред.) катастрофой последует жесткий ответ", - приводит текст послания Хаменеи его официальный сайт. Правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами и наказаны по заслугам. В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20240103/terakty-1919610798.html

иран

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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане 2024-01-03T21:10 true PT0M42S

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взрыв в кермане, али хаменеи, иран, в мире, багдад (город), касем сулеймани, сша