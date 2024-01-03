В Иране объявили траур из-за взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани
В Иране объявили траур из-за взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани
ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Правительство Ирана объявило четверг днем всеобщего траура в стране после теракта, в результате которого, согласно последним данным, погибли 103 человека, передает официальный сайт президента исламской республики.
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
"После мученической гибели и ранения десятков соотечественников в результате преступного террористического акта в Кермане правительство объявило завтрашний день днем траура по всей стране", - говорится в сообщении.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран