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В Иране объявили траур из-за взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2024
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18:26 03.01.2024 (обновлено: 18:51 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/iran-1919605672.html
В Иране объявили траур из-за взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани
В Иране объявили траур из-за взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2024
В Иране объявили траур из-за взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани
Правительство Ирана объявило четверг днем всеобщего траура в стране после теракта, в результате которого, согласно последним данным, погибли 103 человека,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:26
2024-01-03T18:51
иран
в мире
взрыв в кермане
багдад (город)
касем сулеймани
сша
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ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Правительство Ирана объявило четверг днем всеобщего траура в стране после теракта, в результате которого, согласно последним данным, погибли 103 человека, передает официальный сайт президента исламской республики.Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман."После мученической гибели и ранения десятков соотечественников в результате преступного террористического акта в Кермане правительство объявило завтрашний день днем траура по всей стране", - говорится в сообщении.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
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иран, в мире, взрыв в кермане, багдад (город), касем сулеймани, сша
Иран, В мире, Взрыв в Кермане, Багдад (город), Касем Сулеймани, США
В Иране объявили траур из-за взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани

В Иране объявили траур из-за взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани

Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Правительство Ирана объявило четверг днем всеобщего траура в стране после теракта, в результате которого, согласно последним данным, погибли 103 человека, передает официальный сайт президента исламской республики.
Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
"После мученической гибели и ранения десятков соотечественников в результате преступного террористического акта в Кермане правительство объявило завтрашний день днем траура по всей стране", - говорится в сообщении.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
 
ИранВ миреВзрыв в КерманеБагдад (город)Касем СулейманиСША
 
 
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