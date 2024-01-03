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В Иране объявили траур из-за взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани

В Иране объявили траур из-за взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2024

В Иране объявили траур из-за взрывов у кладбища, где похоронен Сулеймани

Правительство Ирана объявило четверг днем всеобщего траура в стране после теракта, в результате которого, согласно последним данным, погибли 103 человека,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T18:26

2024-01-03T18:26

2024-01-03T18:51

иран

в мире

взрыв в кермане

багдад (город)

касем сулеймани

сша

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ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Правительство Ирана объявило четверг днем всеобщего траура в стране после теракта, в результате которого, согласно последним данным, погибли 103 человека, передает официальный сайт президента исламской республики.Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Взрывы, как сообщает иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман."После мученической гибели и ранения десятков соотечественников в результате преступного террористического акта в Кермане правительство объявило завтрашний день днем траура по всей стране", - говорится в сообщении.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

иран

багдад (город)

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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане 2024-01-03T18:26 true PT0M42S

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иран, в мире, взрыв в кермане, багдад (город), касем сулеймани, сша