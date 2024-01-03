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В Иране 188 человек пострадали при взрыве у кладбища в Кермане
В Иране 188 человек пострадали при взрыве у кладбища в Кермане - РИА Новости, 03.01.2024
В Иране 188 человек пострадали при взрыве у кладбища в Кермане
Число пострадавших при взрывах в городе Керман в Иране во время траурных шествий в связи с годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани увеличилось до 188,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:19
2024-01-03T18:19
2024-01-03T18:47
иран
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касем сулеймани
багдад (город)
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взрыв в кермане
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Число пострадавших при взрывах в городе Керман в Иране во время траурных шествий в связи с годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани увеличилось до 188, передает агентство Fars со ссылкой на медиков.Ранее сообщалось о 103 погибших и 142 раненых. Взрывы, как указывало иранское агентство Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман."Количество пострадавших в теракте в Кермане на данный момент достигло 188 человек", - сообщили в службе скорой помощи Ирана.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
2024-01-03T18:19
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иран, в мире, касем сулеймани, багдад (город), сша, взрыв в кермане
Иран, В мире, Касем Сулеймани, Багдад (город), США, Взрыв в Кермане
В Иране 188 человек пострадали при взрыве у кладбища в Кермане
Число пострадавших от взрыва у кладбища в городе Керман в Иране достигло 188