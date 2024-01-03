https://ria.ru/20240103/iran-1919588053.html

В Иране 53 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани

В Иране 53 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2024

В Иране 53 человека погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани

Число жертв теракта у кладбища в Иране, где проходило траурное шествие по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, выросло до 53... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T16:00

2024-01-03T16:00

2024-01-03T18:42

в мире

иран

касем сулеймани

багдад (город)

взрыв в кермане

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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Число жертв теракта у кладбища в Иране, где проходило траурное шествие по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, выросло до 53 человек, еще 71 получил ранения, сообщает иранское государственное агентство Fars со ссылкой на экстренные службы Ирана.Ранее иранское агентство IRNA информировало о взрыве у кладбища в Кермане, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касем Сулеймани, через несколько минут агентство сообщило о втором взрыве на дороге к кладбищу. Иранские СМИ передавали, что как минимум 15 человек получили ранения, не менее 50 человек погибли."На данный момент как минимум 71 раненый доставлен в больницу на скорой помощи, 53 человека скончались", - говорится в сообщении.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

https://ria.ru/20231227/iran-1918503257.html

иран

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в мире, иран, касем сулеймани, багдад (город), взрыв в кермане