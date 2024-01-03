https://ria.ru/20240103/iran-1919587608.html
СМИ сообщили подробности взрыва в Иране у кладбища, где похоронен Сулеймани
СМИ сообщили подробности взрыва в Иране у кладбища, где похоронен Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2024
СМИ сообщили подробности взрыва в Иране у кладбища, где похоронен Сулеймани
Две бомбы, вызвавшие взрыв у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, были заложены в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:52
2024-01-03T15:52
2024-01-03T18:42
в мире
иран
багдад (город)
сша
вашингтон (штат)
касем сулеймани
взрыв в кермане
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ТЕГЕРАН, 3 янв - РИА Новости. Две бомбы, вызвавшие взрыв у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, были заложены в сумках, их взорвали дистанционно, передает иранское государственное агентство Tasnim."У входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище в Кермане лежали две сумки с бомбами, которые исполнители этого инцидента, видимо, взорвали с помощью дистанционного устройства", - говорится в сообщении.Ранее иранское агентство IRNA сообщало о взрыве у кладбища в Кермане, через несколько минут агентство сообщило о втором взрыве на дороге к кладбищу Гользар. Согласно иранским СМИ, в результате взрыва как минимум 15 человек получили ранения, не менее 50 человек погибли.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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в мире, иран, багдад (город), сша, вашингтон (штат), касем сулеймани, взрыв в кермане
В мире, Иран, Багдад (город), США, Вашингтон (штат), Касем Сулеймани, Взрыв в Кермане
СМИ сообщили подробности взрыва в Иране у кладбища, где похоронен Сулеймани
Tasnim: 2 взрывных устройства были заложены у кладбища, где похоронен Сулеймани