https://ria.ru/20240103/iran-1919586261.html

В Иране 50 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани

В Иране 50 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2024

В Иране 50 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани

Число жертв взрыва у кладбища в Иране, где проходило траурное шествие в связи с годовщиной гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, выросло до 50... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:39

2024-01-03T15:39

2024-01-03T18:42

в мире

иран

гибель иранского генерала касема сулеймани

касем сулеймани

взрыв в кермане

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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Число жертв взрыва у кладбища в Иране, где проходило траурное шествие в связи с годовщиной гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, выросло до 50 человек, передает агентство Tasnim.Ранее иранское агентство IRNA информировало о взрыве у кладбища в Кермане, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касем Сулеймани, через несколько минут агентство сообщило о втором взрыве на дороге к кладбищу."Число раненых и погибших в результате этих двух взрывов велико, и вполне вероятно, что более 50 человек погибли и около 50-60 человек получили ранения", - говорится в сообщении.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, гибель иранского генерала касема сулеймани, касем сулеймани, взрыв в кермане