https://ria.ru/20240103/iran-1919586261.html
В Иране 50 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани
В Иране 50 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2024
В Иране 50 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани
Число жертв взрыва у кладбища в Иране, где проходило траурное шествие в связи с годовщиной гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, выросло до 50... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:39
2024-01-03T15:39
2024-01-03T18:42
в мире
иран
гибель иранского генерала касема сулеймани
касем сулеймани
взрыв в кермане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919585881_0:0:998:561_1920x0_80_0_0_f6c2e180a2cdb50e63f712f1b5ccde60.jpg
ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Число жертв взрыва у кладбища в Иране, где проходило траурное шествие в связи с годовщиной гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, выросло до 50 человек, передает агентство Tasnim.Ранее иранское агентство IRNA информировало о взрыве у кладбища в Кермане, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касем Сулеймани, через несколько минут агентство сообщило о втором взрыве на дороге к кладбищу."Число раненых и погибших в результате этих двух взрывов велико, и вполне вероятно, что более 50 человек погибли и около 50-60 человек получили ранения", - говорится в сообщении.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919585881_17:0:765:561_1920x0_80_0_0_298e8f07fd2949c106708e23f2d52bac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, гибель иранского генерала касема сулеймани, касем сулеймани, взрыв в кермане
В мире, Иран, Гибель иранского генерала Касема Сулеймани, Касем Сулеймани, Взрыв в Кермане
В Иране 50 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани
Tasnim: 50 человек погибли при взрыве в Кермане, где похоронен Сулеймани