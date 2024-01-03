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В Иране 50 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2024
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15:39 03.01.2024 (обновлено: 18:42 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/iran-1919586261.html
В Иране 50 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани
В Иране 50 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани - РИА Новости, 03.01.2024
В Иране 50 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани
Число жертв взрыва у кладбища в Иране, где проходило траурное шествие в связи с годовщиной гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, выросло до 50... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:39
2024-01-03T18:42
в мире
иран
гибель иранского генерала касема сулеймани
касем сулеймани
взрыв в кермане
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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Число жертв взрыва у кладбища в Иране, где проходило траурное шествие в связи с годовщиной гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, выросло до 50 человек, передает агентство Tasnim.Ранее иранское агентство IRNA информировало о взрыве у кладбища в Кермане, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касем Сулеймани, через несколько минут агентство сообщило о втором взрыве на дороге к кладбищу."Число раненых и погибших в результате этих двух взрывов велико, и вполне вероятно, что более 50 человек погибли и около 50-60 человек получили ранения", - говорится в сообщении.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
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в мире, иран, гибель иранского генерала касема сулеймани, касем сулеймани, взрыв в кермане
В мире, Иран, Гибель иранского генерала Касема Сулеймани, Касем Сулеймани, Взрыв в Кермане
В Иране 50 человек погибли при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани

Tasnim: 50 человек погибли при взрыве в Кермане, где похоронен Сулеймани

© Фото : Fars News Agency Участники траурных мероприятий в провинции Керман, Иран
Участники траурных мероприятий в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© Фото : Fars News Agency
Участники траурных мероприятий в провинции Керман, Иран
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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Число жертв взрыва у кладбища в Иране, где проходило траурное шествие в связи с годовщиной гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, выросло до 50 человек, передает агентство Tasnim.
Ранее иранское агентство IRNA информировало о взрыве у кладбища в Кермане, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касем Сулеймани, через несколько минут агентство сообщило о втором взрыве на дороге к кладбищу.
"Число раненых и погибших в результате этих двух взрывов велико, и вполне вероятно, что более 50 человек погибли и около 50-60 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
 
В миреИранГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиВзрыв в Кермане
 
 
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