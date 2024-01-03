https://ria.ru/20240103/iran-1919584187.html
В Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек
В Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек - РИА Новости, 03.01.2024
В Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек
Как минимум 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Корпуса стражей... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:26
2024-01-03T15:26
2024-01-03T18:42
в мире
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касем сулеймани
взрыв в кермане
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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Как минимум 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в иранском городе Керман на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Касем Сулеймани, сообщает государственный телеканал IRIB."В результате инцидента погибли не менее 20 человек", - говорится в сообщении.Ранее, иранское агентство IRNA сообщало о взрыве у кладбища в Кермане, через несколько минут агентство сообщило о втором взрыве на дороге к кладбищу Гользар. По сведениям телеканала IRIB, в результате взрыва как минимум 15 человек получил ранения.В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20231227/iran-1918503257.html
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в мире, иран, багдад (город), сша, касем сулеймани, взрыв в кермане
В мире, Иран, Багдад (город), США, Касем Сулеймани, Взрыв в Кермане
В Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 20 человек
IRIB: 20 человек погибли в Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани