https://ria.ru/20240103/indoneziya-1919591341.html

Индонезия модернизирует российские самолеты вместо закупки Mirage у Франции

Индонезия модернизирует российские самолеты вместо закупки Mirage у Франции - РИА Новости, 03.01.2024

Индонезия модернизирует российские самолеты вместо закупки Mirage у Франции

Правительство Индонезии отложило план закупки 12 истребителей Mirage 2000-5 из-за ограниченных финансовых возможностей, вместо этого страна решила... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T16:35

2024-01-03T16:35

2024-01-03T16:35

индонезия

франция

f-16

rafale

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство Индонезии отложило план закупки 12 истребителей Mirage 2000-5 из-за ограниченных финансовых возможностей, вместо этого страна решила модернизировать имеющиеся на вооружении самолеты "Сухой" и F-16, сообщает индонезийский телеканал TV One. "Правительство… отложило закупку самолетов Mirage, поскольку наши финансовые возможности на данный момент не могут обеспечить такую покупку", - заявил представитель министерства обороны Индонезии Данил Анзар Симанджунтак в эфире TV One, добавив, что вместо этого военные закажут модернизацию существующих самолетов "Сухой" и F-16". Симанджунтак добавил, что решение об отсрочке закупки 12 истребителей Mirage было принято министерствами обороны и финансов. Индонезия подписала сделку с подразделением оборонной компании CSG на покупку 12 истребителей Mirage 2000-5 в январе 2023 года на сумму 801,68 миллиона долларов. Подержанные самолеты должны были быть доставлены в течение 24 месяцев после подписания сделки. Их предполагалось использовать, пока Индонезия ожидает прибытия некоторых из 42 истребителей Rafale, которые Джакарта купила в 2022 году за 8,1 миллиарда долларов. План покупки самолетов Mirage подвергся критике со стороны некоторых законодателей, поскольку самолеты считались устаревшими. В июле 2007 года был подписан контракт на поставку ВВС Индонезии шести самолетов - трех Су-30МК2 и трех Су-27СКМ. Вместе с четырьмя ранее закупленными российскими истребителями они сформировали эскадрилью, размещенную в городе Макасаре.

https://ria.ru/20230214/istrebiteli-1851959928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

индонезия, франция, f-16, rafale, су-30мк2, россия, в мире