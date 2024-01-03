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Индонезия модернизирует российские самолеты вместо закупки Mirage у Франции - РИА Новости, 03.01.2024
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16:35 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/indoneziya-1919591341.html
Индонезия модернизирует российские самолеты вместо закупки Mirage у Франции
Индонезия модернизирует российские самолеты вместо закупки Mirage у Франции - РИА Новости, 03.01.2024
Индонезия модернизирует российские самолеты вместо закупки Mirage у Франции
Правительство Индонезии отложило план закупки 12 истребителей Mirage 2000-5 из-за ограниченных финансовых возможностей, вместо этого страна решила... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:35
2024-01-03T16:35
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство Индонезии отложило план закупки 12 истребителей Mirage 2000-5 из-за ограниченных финансовых возможностей, вместо этого страна решила модернизировать имеющиеся на вооружении самолеты "Сухой" и F-16, сообщает индонезийский телеканал TV One. "Правительство… отложило закупку самолетов Mirage, поскольку наши финансовые возможности на данный момент не могут обеспечить такую покупку", - заявил представитель министерства обороны Индонезии Данил Анзар Симанджунтак в эфире TV One, добавив, что вместо этого военные закажут модернизацию существующих самолетов "Сухой" и F-16". Симанджунтак добавил, что решение об отсрочке закупки 12 истребителей Mirage было принято министерствами обороны и финансов. Индонезия подписала сделку с подразделением оборонной компании CSG на покупку 12 истребителей Mirage 2000-5 в январе 2023 года на сумму 801,68 миллиона долларов. Подержанные самолеты должны были быть доставлены в течение 24 месяцев после подписания сделки. Их предполагалось использовать, пока Индонезия ожидает прибытия некоторых из 42 истребителей Rafale, которые Джакарта купила в 2022 году за 8,1 миллиарда долларов. План покупки самолетов Mirage подвергся критике со стороны некоторых законодателей, поскольку самолеты считались устаревшими. В июле 2007 года был подписан контракт на поставку ВВС Индонезии шести самолетов - трех Су-30МК2 и трех Су-27СКМ. Вместе с четырьмя ранее закупленными российскими истребителями они сформировали эскадрилью, размещенную в городе Макасаре.
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индонезия, франция, f-16, rafale, су-30мк2, россия, в мире
Индонезия, Франция, F-16, Rafale, Су-30МК2, Россия, В мире
Индонезия модернизирует российские самолеты вместо закупки Mirage у Франции

Минобороны: Индонезия модернизирует самолеты "Сухой" вместо закупки новых Mirage

© AP Photo / Achmad IbrahimИстребители Су-30 ВВС Индонезии
Истребители Су-30 ВВС Индонезии - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Истребители Су-30 ВВС Индонезии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Правительство Индонезии отложило план закупки 12 истребителей Mirage 2000-5 из-за ограниченных финансовых возможностей, вместо этого страна решила модернизировать имеющиеся на вооружении самолеты "Сухой" и F-16, сообщает индонезийский телеканал TV One.
"Правительство… отложило закупку самолетов Mirage, поскольку наши финансовые возможности на данный момент не могут обеспечить такую покупку", - заявил представитель министерства обороны Индонезии Данил Анзар Симанджунтак в эфире TV One, добавив, что вместо этого военные закажут модернизацию существующих самолетов "Сухой" и F-16".
Симанджунтак добавил, что решение об отсрочке закупки 12 истребителей Mirage было принято министерствами обороны и финансов.
Индонезия подписала сделку с подразделением оборонной компании CSG на покупку 12 истребителей Mirage 2000-5 в январе 2023 года на сумму 801,68 миллиона долларов. Подержанные самолеты должны были быть доставлены в течение 24 месяцев после подписания сделки. Их предполагалось использовать, пока Индонезия ожидает прибытия некоторых из 42 истребителей Rafale, которые Джакарта купила в 2022 году за 8,1 миллиарда долларов. План покупки самолетов Mirage подвергся критике со стороны некоторых законодателей, поскольку самолеты считались устаревшими.
В июле 2007 года был подписан контракт на поставку ВВС Индонезии шести самолетов - трех Су-30МК2 и трех Су-27СКМ. Вместе с четырьмя ранее закупленными российскими истребителями они сформировали эскадрилью, размещенную в городе Макасаре.
Истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
СМИ: Индонезия отказалась покупать российские истребители под давлением США
14 февраля 2023, 15:30
 
ИндонезияФранцияF-16RafaleСу-30МК2РоссияВ мире
 
 
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