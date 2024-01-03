https://ria.ru/20240103/imam-1919635397.html

В США погиб имам, получивший огнестрельное ранение при нападении

В США погиб имам, получивший огнестрельное ранение при нападении - РИА Новости, 03.01.2024

В США погиб имам, получивший огнестрельное ранение при нападении

Имам Хассан Шариф, который получил огнестрельное ранение в американском городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, и был госпитализирован в критическом состоянии,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T23:16

2024-01-03T23:16

2024-01-03T23:18

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Имам Хассан Шариф, который получил огнестрельное ранение в американском городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, и был госпитализирован в критическом состоянии, скончался, сообщает телеканал ABC. Ранее телеканал сообщал, что мусульманский священнослужитель подвергся нападению рано утром в среду у мечети Масджид Мухаммед в Ньюарке. "Имам... скончался", - говорится в сообщении ABC, который ссылается на чиновника. По информации источника в правоохранительных органах, следователи проверяют записи с уличных камер в попытках обнаружить нападавшего. На данный момент его мотив неизвестен, добавил источник. Американские власти выражают обеспокоенность возможными всплесками как антисемитизма, так и исламофобии в США на фоне обострения палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240103/tokio-1919603424.html

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