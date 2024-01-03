https://ria.ru/20240103/igristoe-1919549194.html
Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина
Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина - РИА Новости, 03.01.2024
Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина
Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина в первые восемь месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, а Россия в этом списке заняла... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T09:44
2024-01-03T09:44
2024-01-03T11:06
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина в первые восемь месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, а Россия в этом списке заняла девятое место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Так, США закупили игристого вина на 981 миллион долларов, Великобритания — на 764 миллиона, а Япония — на 485 миллионов. Любят шампанское и в европейских странах. Четвертое место в рейтинге заняла Германия, импортировавшая его на 321 миллион долларов, пятой стала Италия с закупками на 235 миллионов, а шестой — Бельгия с 216 миллионами. Кроме того, в десятку вошли Швейцария — импорт составил 159 миллионов долларов, а также Австралия — 158 миллионов. Россия оказалась на девятой строчке с закупками на 155 миллионов, а замкнула десятку Канада — 134 миллиона долларов.
https://ria.ru/20231230/vino-1919093267.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, великобритания, игристое вино
Экономика, Россия, США, Великобритания, Игристое вино
Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина
Россия стала девятой страной в мире по импорту игристого вина, на 1 месте США