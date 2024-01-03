https://ria.ru/20240103/igristoe-1919549194.html

Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина

Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина - РИА Новости, 03.01.2024

Россия вошла в десятку крупнейших импортеров игристого вина

Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина в первые восемь месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, а Россия в этом списке заняла... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T09:44

2024-01-03T09:44

2024-01-03T11:06

экономика

россия

сша

великобритания

игристое вино

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Самыми крупными мировыми импортерами игристого вина в первые восемь месяцев прошлого года стали США, Великобритания и Япония, а Россия в этом списке заняла девятое место, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Так, США закупили игристого вина на 981 миллион долларов, Великобритания — на 764 миллиона, а Япония — на 485 миллионов. Любят шампанское и в европейских странах. Четвертое место в рейтинге заняла Германия, импортировавшая его на 321 миллион долларов, пятой стала Италия с закупками на 235 миллионов, а шестой — Бельгия с 216 миллионами. Кроме того, в десятку вошли Швейцария — импорт составил 159 миллионов долларов, а также Австралия — 158 миллионов. Россия оказалась на девятой строчке с закупками на 155 миллионов, а замкнула десятку Канада — 134 миллиона долларов.

https://ria.ru/20231230/vino-1919093267.html

https://ria.ru/20231231/vino-1919250896.html

россия

сша

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сша, великобритания, игристое вино