https://ria.ru/20240103/granitsa-1919606134.html
Польские фермеры возобновят блокирование границы с Украиной
Польские фермеры возобновят блокирование границы с Украиной - РИА Новости, 03.01.2024
Польские фермеры возобновят блокирование границы с Украиной
Польские фермеры возобновляют блокирование границы с Украиной в пункте пропуска Медыка, заявил журналистам представитель подкарпатского отделения "Обманутая... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:32
2024-01-03T18:32
2024-01-03T18:32
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ВАРШАВА, 3 янв - РИА Новости. Польские фермеры возобновляют блокирование границы с Украиной в пункте пропуска Медыка, заявил журналистам представитель подкарпатского отделения "Обманутая деревня" Роман Кондрув. Он пояснил, что несмотря на то, что сегодня фермеры получили от министра сельского хозяйства письмо о том, что тот согласен с их требованиями, они опасаются, что власти лишь тянут время. "Мы не получили никаких достоверных заверений от министра, что наши требования будут выполнены, поэтому возвращаемся на границу", - сказал Кондрув. Фермеры уже блокировали границу с 16 ноября по 23 декабря. В первую очередь они требовали введения субсидий на кукурузу, снижения сельскохозяйственного налога и возобновления 2-процентных кредитов. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240101/kiev-1919334553.html
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в мире, украина, евросоюз, киев
В мире, Украина, Евросоюз, Киев
Польские фермеры возобновят блокирование границы с Украиной
Польские фермеры возобновят блокирование границы с Украиной в пункте Медыка
ВАРШАВА, 3 янв - РИА Новости. Польские фермеры возобновляют блокирование границы с Украиной в пункте пропуска Медыка, заявил журналистам представитель подкарпатского отделения "Обманутая деревня" Роман Кондрув.
Он пояснил, что несмотря на то, что сегодня фермеры получили от министра сельского хозяйства письмо о том, что тот согласен с их требованиями, они опасаются, что власти лишь тянут время.
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"Мы не получили никаких достоверных заверений от министра, что наши требования будут выполнены, поэтому возвращаемся на границу", - сказал Кондрув.
Фермеры уже блокировали границу с 16 ноября по 23 декабря. В первую очередь они требовали введения субсидий на кукурузу, снижения сельскохозяйственного налога и возобновления 2-процентных кредитов.
В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши
объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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