https://ria.ru/20240103/gradusy-1919559605.html

В Минздраве рассказали, при какой температуре гулять с детьми не стоит

В Минздраве рассказали, при какой температуре гулять с детьми не стоит - РИА Новости, 03.01.2024

В Минздраве рассказали, при какой температуре гулять с детьми не стоит

Гулять с детьми в морозную погоду можно и нужно, при температуре минус 10-15 градусов продолжительность прогулки может составлять не менее 1,5 часов в день,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T11:42

2024-01-03T11:42

2024-01-03T11:42

общество

россия

новый год

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918774561_0:33:3526:2016_1920x0_80_0_0_48d880b2d21cfd0bd193a4d0ae32c885.jpg

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Гулять с детьми в морозную погоду можно и нужно, при температуре минус 10-15 градусов продолжительность прогулки может составлять не менее 1,5 часов в день, отказаться от прогулки следует лишь при температуре ниже минус 20 и сильном ветре, заявила РИА Новости врач-педиатр педиатрического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Лусине Авакян. "В морозную погоду можно и нужно гулять, однако при температуре воздуха ниже минус 20 и скорости ветра более 15 метров в секунду все же следует воздержаться от прогулок в целях недопущения переохлаждения и обморожения", - сказала Авакян. Она пояснила, что при температуре воздуха минус 10-15 градусов и при скорости ветра менее 15 метров в секунду можно гулять не менее полутора часов в день. У детей грудничкового возраста при таких же температурных условиях время прогулок сокращается до 30-40 минут, уточнила специалист. По ее словам, при прогулках в мороз важно учитывать возраст ребенка, его физическую активность и восприимчивость к холоду, так как теплообмен у детей разный. Дети, которых с рождения кутали в шапочки, носочки, шарфики - будут более восприимчивы к холоду, а более закаленные – менее. Менее закаленных детей нужно приучать к прогулкам в мороз постепенно, увеличивая время пребывания, отметила Авакян. В плане одежды желательно соблюдать принцип многослойности из-за особенностей обмена веществ, на ребенке одежды должно быть на слой меньше, чем на взрослом, но это правило не касается детей первого года жизни – тут все наоборот, добавила врач.

https://ria.ru/20240103/moroz-1919555129.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, новый год, погода