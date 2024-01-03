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В Минздраве рассказали, при какой температуре гулять с детьми не стоит
В Минздраве рассказали, при какой температуре гулять с детьми не стоит - РИА Новости, 03.01.2024
В Минздраве рассказали, при какой температуре гулять с детьми не стоит
Гулять с детьми в морозную погоду можно и нужно, при температуре минус 10-15 градусов продолжительность прогулки может составлять не менее 1,5 часов в день,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:42
2024-01-03T11:42
2024-01-03T11:42
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Гулять с детьми в морозную погоду можно и нужно, при температуре минус 10-15 градусов продолжительность прогулки может составлять не менее 1,5 часов в день, отказаться от прогулки следует лишь при температуре ниже минус 20 и сильном ветре, заявила РИА Новости врач-педиатр педиатрического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Лусине Авакян. "В морозную погоду можно и нужно гулять, однако при температуре воздуха ниже минус 20 и скорости ветра более 15 метров в секунду все же следует воздержаться от прогулок в целях недопущения переохлаждения и обморожения", - сказала Авакян. Она пояснила, что при температуре воздуха минус 10-15 градусов и при скорости ветра менее 15 метров в секунду можно гулять не менее полутора часов в день. У детей грудничкового возраста при таких же температурных условиях время прогулок сокращается до 30-40 минут, уточнила специалист. По ее словам, при прогулках в мороз важно учитывать возраст ребенка, его физическую активность и восприимчивость к холоду, так как теплообмен у детей разный. Дети, которых с рождения кутали в шапочки, носочки, шарфики - будут более восприимчивы к холоду, а более закаленные – менее. Менее закаленных детей нужно приучать к прогулкам в мороз постепенно, увеличивая время пребывания, отметила Авакян. В плане одежды желательно соблюдать принцип многослойности из-за особенностей обмена веществ, на ребенке одежды должно быть на слой меньше, чем на взрослом, но это правило не касается детей первого года жизни – тут все наоборот, добавила врач.
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общество, россия, новый год, погода
Общество, Россия, Новый год, Погода
В Минздраве рассказали, при какой температуре гулять с детьми не стоит
Авакян: гулять с детьми при температуре в минус 10-15 градусов можно и нужно
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Гулять с детьми в морозную погоду можно и нужно, при температуре минус 10-15 градусов продолжительность прогулки может составлять не менее 1,5 часов в день, отказаться от прогулки следует лишь при температуре ниже минус 20 и сильном ветре, заявила РИА Новости врач-педиатр педиатрического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава России Лусине Авакян.
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"В морозную погоду можно и нужно гулять, однако при температуре воздуха ниже минус 20 и скорости ветра более 15 метров в секунду все же следует воздержаться от прогулок в целях недопущения переохлаждения и обморожения", - сказала Авакян.
Она пояснила, что при температуре воздуха минус 10-15 градусов и при скорости ветра менее 15 метров в секунду можно гулять не менее полутора часов в день. У детей грудничкового возраста при таких же температурных условиях время прогулок сокращается до 30-40 минут, уточнила специалист.
По ее словам, при прогулках в мороз важно учитывать возраст ребенка, его физическую активность и восприимчивость к холоду, так как теплообмен у детей разный. Дети, которых с рождения кутали в шапочки, носочки, шарфики - будут более восприимчивы к холоду, а более закаленные – менее. Менее закаленных детей нужно приучать к прогулкам в мороз постепенно, увеличивая время пребывания, отметила Авакян.
В плане одежды желательно соблюдать принцип многослойности из-за особенностей обмена веществ, на ребенке одежды должно быть на слой меньше, чем на взрослом, но это правило не касается детей первого года жизни – тут все наоборот, добавила врач.
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