https://ria.ru/20240103/gradus-1919548246.html

Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов

Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов - РИА Новости, 03.01.2024

Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов

Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25,2 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T09:14

2024-01-03T09:14

2024-01-03T13:39

общество

москва

михаил леус

новый год

погода

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25,2 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "К 8 часам утра температура воздуха в столице, на базовой метеостанции города ВДНХ, опустилась до отметки минус 25,2 градуса — таких морозов в этот день в мегаполисе не было 74 года", — написал синоптик.Он отметил, что последний раз холоднее было 3 января 1950 года, тогда минимум составил минус 29 градусов. "Однако до рекордных значений такой температуре далеко: рекорд нынешних суток принадлежит военному 1942 году, тогда 3 января морозы окрепли до минус 35,9 градуса", — добавил синоптик.

https://ria.ru/20240102/podmoskove-1919463992.html

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общество, москва, михаил леус, новый год, погода