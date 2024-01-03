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Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов
Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов - РИА Новости, 03.01.2024
Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов
Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25,2 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T09:14
2024-01-03T09:14
2024-01-03T13:39
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25,2 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "К 8 часам утра температура воздуха в столице, на базовой метеостанции города ВДНХ, опустилась до отметки минус 25,2 градуса — таких морозов в этот день в мегаполисе не было 74 года", — написал синоптик.Он отметил, что последний раз холоднее было 3 января 1950 года, тогда минимум составил минус 29 градусов. "Однако до рекордных значений такой температуре далеко: рекорд нынешних суток принадлежит военному 1942 году, тогда 3 января морозы окрепли до минус 35,9 градуса", — добавил синоптик.
https://ria.ru/20240102/podmoskove-1919463992.html
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общество, москва, михаил леус, новый год, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год, Погода
Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов
Леус: прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25,2 градуса