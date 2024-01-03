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Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов - РИА Новости, 03.01.2024
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09:14 03.01.2024 (обновлено: 13:39 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/gradus-1919548246.html
Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов
Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов - РИА Новости, 03.01.2024
Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов
Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25,2 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T09:14
2024-01-03T13:39
общество
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михаил леус
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25,2 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. &quot;К 8 часам утра температура воздуха в столице, на базовой метеостанции города ВДНХ, опустилась до отметки минус 25,2 градуса — таких морозов в этот день в мегаполисе не было 74 года&quot;, — написал синоптик.Он отметил, что последний раз холоднее было 3 января 1950 года, тогда минимум составил минус 29 градусов. "Однако до рекордных значений такой температуре далеко: рекорд нынешних суток принадлежит военному 1942 году, тогда 3 января морозы окрепли до минус 35,9 градуса", — добавил синоптик.
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общество, москва, михаил леус, новый год, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год, Погода
Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25 градусов

Леус: прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25,2 градуса

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСосульки на крыше дома
Сосульки на крыше дома - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25,2 градуса, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«

"К 8 часам утра температура воздуха в столице, на базовой метеостанции города ВДНХ, опустилась до отметки минус 25,2 градуса — таких морозов в этот день в мегаполисе не было 74 года", — написал синоптик.

Он отметил, что последний раз холоднее было 3 января 1950 года, тогда минимум составил минус 29 градусов.
"Однако до рекордных значений такой температуре далеко: рекорд нынешних суток принадлежит военному 1942 году, тогда 3 января морозы окрепли до минус 35,9 градуса", — добавил синоптик.
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