https://ria.ru/20240103/gosdolg-1919527958.html
Госдолг США превысил 34 триллиона долларов
Госдолг США превысил 34 триллиона долларов - РИА Новости, 03.01.2024
Госдолг США превысил 34 триллиона долларов
Американский государственный долг впервые за все время превысил 34 триллиона долларов, говорится в обновленных данных на сайте Минфина США. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T00:24
2024-01-03T00:24
2024-01-03T00:40
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg
ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Американский государственный долг впервые за все время превысил 34 триллиона долларов, говорится в обновленных данных на сайте Минфина США.Согласно последним цифрам, по состоянию на вторник задолженность Штатов составляет 34,001 триллиона долларов. Еще в сентябре минувшего года показатель находился на уровне 33 триллионов.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обслуживание столь большого госдолга может обойтись Вашингтону примерно в треть бюджетных поступлений.
https://ria.ru/20231203/gosdolg-1913219513.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2859be27f7ad772d34bad7ceaf1a6912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
Госдолг США превысил 34 триллиона долларов
Минфин: госдолг США превысил 34 триллиона долларов