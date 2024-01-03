https://ria.ru/20240103/gosdolg-1919527958.html

Госдолг США превысил 34 триллиона долларов

Госдолг США превысил 34 триллиона долларов - РИА Новости, 03.01.2024

Госдолг США превысил 34 триллиона долларов

Американский государственный долг впервые за все время превысил 34 триллиона долларов, говорится в обновленных данных на сайте Минфина США. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T00:24

2024-01-03T00:24

2024-01-03T00:40

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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Американский государственный долг впервые за все время превысил 34 триллиона долларов, говорится в обновленных данных на сайте Минфина США.Согласно последним цифрам, по состоянию на вторник задолженность Штатов составляет 34,001 триллиона долларов. Еще в сентябре минувшего года показатель находился на уровне 33 триллионов.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обслуживание столь большого госдолга может обойтись Вашингтону примерно в треть бюджетных поступлений.

https://ria.ru/20231203/gosdolg-1913219513.html

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