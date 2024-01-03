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Госдолг США превысил 34 триллиона долларов - РИА Новости, 03.01.2024
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00:24 03.01.2024 (обновлено: 00:40 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/gosdolg-1919527958.html
Госдолг США превысил 34 триллиона долларов
Госдолг США превысил 34 триллиона долларов - РИА Новости, 03.01.2024
Госдолг США превысил 34 триллиона долларов
Американский государственный долг впервые за все время превысил 34 триллиона долларов, говорится в обновленных данных на сайте Минфина США. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T00:24
2024-01-03T00:40
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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Американский государственный долг впервые за все время превысил 34 триллиона долларов, говорится в обновленных данных на сайте Минфина США.Согласно последним цифрам, по состоянию на вторник задолженность Штатов составляет 34,001 триллиона долларов. Еще в сентябре минувшего года показатель находился на уровне 33 триллионов.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обслуживание столь большого госдолга может обойтись Вашингтону примерно в треть бюджетных поступлений.
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Госдолг США превысил 34 триллиона долларов

Минфин: госдолг США превысил 34 триллиона долларов

© AP Photo / Matt SlocumДоллар
Доллар - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Доллар. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Американский государственный долг впервые за все время превысил 34 триллиона долларов, говорится в обновленных данных на сайте Минфина США.
Согласно последним цифрам, по состоянию на вторник задолженность Штатов составляет 34,001 триллиона долларов. Еще в сентябре минувшего года показатель находился на уровне 33 триллионов.
По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обслуживание столь большого госдолга может обойтись Вашингтону примерно в треть бюджетных поступлений.
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