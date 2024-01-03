https://ria.ru/20240103/gibdd-1919564310.html

На трассе под Пензой столкнулись три машины, два человека погибли

На трассе под Пензой столкнулись три машины, два человека погибли - РИА Новости, 03.01.2024

На трассе под Пензой столкнулись три машины, два человека погибли

Три легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в окрестностях Пензы, в результате два человека погибли, еще пятеро, включая троих детей, пострадали,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:26

2024-01-03T12:26

2024-01-03T12:26

происшествия

пенза

нижний новгород

саратов

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 3 янв - РИА Новости. Три легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в окрестностях Пензы, в результате два человека погибли, еще пятеро, включая троих детей, пострадали, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. ДТП произошло днем во вторник на 437-м километре автомобильной дороги Нижний Новгород - Саратов. "По предварительным данным... произошло столкновение автомобиля "Лада Гранта" под управлением мужчины 1989 года рождения, автомобиля Renault Duster под управлением мужчины 1955 года рождения и автомобиля Geely Monjaro под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате происшествия два пассажира автомобиля "Лады Гранты" - женщины 1962 и 1986 годов рождения - от полученных телесных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что пассажирка "Лады" 2017 года рождения, две пассажирки Geely 2012 года рождения, пассажирка Geely 1954 года рождения госпитализированы с травмами в больницу, водителю "Лады" также потребовалась медицинская помощь. ГИБДД по факту аварии проводит проверку.

https://ria.ru/20240102/gibdd-1919484060.html

пенза

нижний новгород

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происшествия, пенза, нижний новгород, саратов, гибдд мвд рф