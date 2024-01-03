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"Газпром" заявил, что поставки газа в Китай вышли на новый уровень - РИА Новости, 03.01.2024
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14:42 03.01.2024 (обновлено: 21:35 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/gazprom-1919579542.html
"Газпром" заявил, что поставки газа в Китай вышли на новый уровень
"Газпром" заявил, что поставки газа в Китай вышли на новый уровень - РИА Новости, 03.01.2024
"Газпром" заявил, что поставки газа в Китай вышли на новый уровень
"Газпром" в начале января вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T14:42
2024-01-03T21:35
экономика
китай
газпром
энергетика
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. "Газпром" в начале января вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года, и уже 2 января поставки обновили исторический суточный рекорд, сообщила компания в Telegram-канале.&quot;В начале января &quot;Газпром&quot; вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу &quot;Сила Сибири&quot; на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года&quot;, — говорится в сообщении компании.Более того, уже 2 января этот новый уровень был превышен — "Газпром" обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям, также сообщила компания.Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.Суточные рекорды поставок газа на протяжении 2023 года по газопроводу "Сила Сибири" говорят о заинтересованности Китая в трубопроводном газе из России и надежности "Газпрома" как поставщика, сообщила российская газовая компания."Помимо предусмотренного договором ежегодного наращивания поставок, "Газпром" регулярно обеспечивал суточные поставки с превышением контрактных обязательств. В течение года фиксировались новые суточные рекорды. Это свидетельствует о заинтересованности Китая в российском трубопроводном газе и надежности "Газпрома" как поставщика и партнера", — говорится в сообщении компании."Газпром" по итогам 2023 года поставил в Китай 22,7 миллиарда кубометров газа, на 700 миллионов кубометров выше контрактных обязательств и в полтора раза больше, чем в 2022 году, сообщила компания."По итогам 2023 года экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" составил 22,7 миллиарда кубометров. Это на 700 миллионов кубометров выше контрактных обязательств "Газпрома" и в полтора раза больше, чем в 2022 году (15,4 миллиарда кубометров)", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Газопровод "Сила Сибири" в 2025 году выйдет на полную экспортную производительность — 38 миллиардов кубометров газа в год, сообщил "Газпром"."Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
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экономика, китай, газпром, энергетика, россия, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Газпром, Энергетика, Россия, Сила Сибири — 2
"Газпром" заявил, что поставки газа в Китай вышли на новый уровень

"Газпром": поставки газа в КНР вышли на принципиально новый уровень

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВентиль
Вентиль - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. "Газпром" в начале января вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года, и уже 2 января поставки обновили исторический суточный рекорд, сообщила компания в Telegram-канале.
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"В начале января "Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года", — говорится в сообщении компании.

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Более того, уже 2 января этот новый уровень был превышен — "Газпром" обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям, также сообщила компания.
Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.
Суточные рекорды поставок газа на протяжении 2023 года по газопроводу "Сила Сибири" говорят о заинтересованности Китая в трубопроводном газе из России и надежности "Газпрома" как поставщика, сообщила российская газовая компания.
"Помимо предусмотренного договором ежегодного наращивания поставок, "Газпром" регулярно обеспечивал суточные поставки с превышением контрактных обязательств. В течение года фиксировались новые суточные рекорды. Это свидетельствует о заинтересованности Китая в российском трубопроводном газе и надежности "Газпрома" как поставщика и партнера", — говорится в сообщении компании.
"Газпром" по итогам 2023 года поставил в Китай 22,7 миллиарда кубометров газа, на 700 миллионов кубометров выше контрактных обязательств и в полтора раза больше, чем в 2022 году, сообщила компания.
"По итогам 2023 года экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" составил 22,7 миллиарда кубометров. Это на 700 миллионов кубометров выше контрактных обязательств "Газпрома" и в полтора раза больше, чем в 2022 году (15,4 миллиарда кубометров)", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Газопровод "Сила Сибири" в 2025 году выйдет на полную экспортную производительность — 38 миллиардов кубометров газа в год, сообщил "Газпром".
"Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около трех тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
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