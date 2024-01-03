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Франция отреагировала на заявления Израиля о выселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 03.01.2024
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16:54 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/gaza-1919593715.html
Франция отреагировала на заявления Израиля о выселении палестинцев из Газы
Франция отреагировала на заявления Израиля о выселении палестинцев из Газы - РИА Новости, 03.01.2024
Франция отреагировала на заявления Израиля о выселении палестинцев из Газы
Франция призвала Израиль воздержаться от провокационных заявлений о необходимости выселения палестинцев из Газы, сообщил МИД республики в коммюнике. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:54
2024-01-03T16:54
в мире
израиль
франция
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мид франции‎
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ПАРИЖ, 3 янв – РИА Новости. Франция призвала Израиль воздержаться от провокационных заявлений о необходимости выселения палестинцев из Газы, сообщил МИД республики в коммюнике. В МИД осудили недавние заявления властей Израиля относительно необходимости переселения палестинцев за пределы сектора Газа, а также возобновлении поселений в секторе Газа. "Мы призываем Израиль воздержаться от подобных провокационных деклараций, которые безответственны и подпитывают напряженность. Израиль не в праве решать, где следует жить палестинцам на их территории. Вопрос будущего сектора Газа и его жителей будет частью создания единого палестинского государства, живущего в мире и безопасности по соседству с Израилем", - говорится в тексте коммюнике. В МИД напомнили, что насильственное переселение населения является серьезным нарушением международного права. Накануне постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал добиваться устойчивого прекращения огня в секторе Газа, отметив, что решения чисто в гуманитарном измерении недостаточно. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, франция, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мид франции‎
В мире, Израиль, Франция, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, МИД Франции‎
Франция отреагировала на заявления Израиля о выселении палестинцев из Газы

МИД Франции назвал заявления Израиль о выселении палестинцев из Газы провокацией

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля
Палестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы смотрят на дым после авиаудара Израиля
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ПАРИЖ, 3 янв – РИА Новости. Франция призвала Израиль воздержаться от провокационных заявлений о необходимости выселения палестинцев из Газы, сообщил МИД республики в коммюнике.
В МИД осудили недавние заявления властей Израиля относительно необходимости переселения палестинцев за пределы сектора Газа, а также возобновлении поселений в секторе Газа.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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24 ноября 2023, 12:28
"Мы призываем Израиль воздержаться от подобных провокационных деклараций, которые безответственны и подпитывают напряженность. Израиль не в праве решать, где следует жить палестинцам на их территории. Вопрос будущего сектора Газа и его жителей будет частью создания единого палестинского государства, живущего в мире и безопасности по соседству с Израилем", - говорится в тексте коммюнике.
В МИД напомнили, что насильственное переселение населения является серьезным нарушением международного права.
Накануне постпред Франции при ООН Николя де Ривьер призвал добиваться устойчивого прекращения огня в секторе Газа, отметив, что решения чисто в гуманитарном измерении недостаточно.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
8 ноября 2023, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября 2023, 08:00
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны
2 января, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильФранцияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМИД Франции‎
 
 
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