https://ria.ru/20240103/gaza-1919587101.html
В ХАМАС заявили, что сбили ракетой израильский беспилотник в Газе
В ХАМАС заявили, что сбили ракетой израильский беспилотник в Газе - РИА Новости, 03.01.2024
В ХАМАС заявили, что сбили ракетой израильский беспилотник в Газе
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС) заявило, что сбило ракетой израильский беспилотник на востоке города... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:47
2024-01-03T15:47
2024-01-03T15:47
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 3 янв - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС) заявило, что сбило ракетой израильский беспилотник на востоке города Газа. "В ходе совместной операции бойцы бригад "Аль-Кассам" и бригад "Аль-Муджахидин" (военное крыло палестинского движения "Аль-Муджахидин" - ред.) сбили на востоке города Газа сионистский разведывательный беспилотник Hermes 900 с помощью зенитной ракеты", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
https://ria.ru/20240103/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Сектор Газа
В ХАМАС заявили, что сбили ракетой израильский беспилотник в Газе
Бригады "Аль-Кассам" заявили, что сбили ракетой израильский беспилотник в Газе
КАИР, 3 янв - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС) заявило, что сбило ракетой израильский беспилотник на востоке города Газа.
"В ходе совместной операции бойцы бригад "Аль-Кассам" и бригад "Аль-Муджахидин" (военное крыло палестинского движения "Аль-Муджахидин" - ред.) сбили на востоке города Газа сионистский разведывательный беспилотник Hermes 900 с помощью зенитной ракеты", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл