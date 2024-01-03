https://ria.ru/20240103/filippo-1919531626.html
"Нас убивают". Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы
"Нас убивают". Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы - РИА Новости, 03.01.2024
"Нас убивают". Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы
Необходимо снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции, написал в соцсети X глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T01:30
2024-01-03T01:30
2024-01-03T01:31
в мире
россия
франция
флориан филиппо
евросоюз
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Необходимо снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции, написал в соцсети X глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.По словам французского политика, в стране произошел "резкий крах производства"."Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!" — возмутился он.Как отметил Филиппо, необходимо отменить ограничительные меры, направленные против России. Он также призвал к выходу Франции из Евросоюза и "экономическому патриотизму".После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20231230/sanktsii-1919081198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, флориан филиппо, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Флориан Филиппо, Евросоюз
"Нас убивают". Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы
Филиппо призвал отменить антироссийские санкции, чтобы спасти экономику Франции