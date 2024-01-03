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"Нас убивают". Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы - РИА Новости, 03.01.2024
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01:30 03.01.2024 (обновлено: 01:31 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/filippo-1919531626.html
"Нас убивают". Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы
"Нас убивают". Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы - РИА Новости, 03.01.2024
"Нас убивают". Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы
Необходимо снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции, написал в соцсети X глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T01:30
2024-01-03T01:31
в мире
россия
франция
флориан филиппо
евросоюз
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Необходимо снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции, написал в соцсети X глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.По словам французского политика, в стране произошел "резкий крах производства"."Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!" — возмутился он.Как отметил Филиппо, необходимо отменить ограничительные меры, направленные против России. Он также призвал к выходу Франции из Евросоюза и "экономическому патриотизму".После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
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в мире, россия, франция, флориан филиппо, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Флориан Филиппо, Евросоюз
"Нас убивают". Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы

Филиппо призвал отменить антироссийские санкции, чтобы спасти экономику Франции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Необходимо снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции, написал в соцсети X глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
По словам французского политика, в стране произошел "резкий крах производства".
"Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!" — возмутился он.
Как отметил Филиппо, необходимо отменить ограничительные меры, направленные против России. Он также призвал к выходу Франции из Евросоюза и "экономическому патриотизму".
После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.
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