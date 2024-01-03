https://ria.ru/20240103/filippo-1919531626.html

"Нас убивают". Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы

"Нас убивают". Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы - РИА Новости, 03.01.2024

"Нас убивают". Во Франции вспомнили о России из-за неожиданной проблемы

Необходимо снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции, написал в соцсети X глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T01:30

2024-01-03T01:30

2024-01-03T01:31

в мире

россия

франция

флориан филиппо

евросоюз

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Необходимо снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции, написал в соцсети X глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо.По словам французского политика, в стране произошел "резкий крах производства"."Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!" — возмутился он.Как отметил Филиппо, необходимо отменить ограничительные меры, направленные против России. Он также призвал к выходу Франции из Евросоюза и "экономическому патриотизму".После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.

https://ria.ru/20231230/sanktsii-1919081198.html

россия

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, франция, флориан филиппо, евросоюз