https://ria.ru/20240103/evrosoyuz-1919575969.html

Эксперт назвал преждевременным референдум об интеграции Молдавии в Евросоюз

Эксперт назвал преждевременным референдум об интеграции Молдавии в Евросоюз - РИА Новости, 03.01.2024

Эксперт назвал преждевременным референдум об интеграции Молдавии в Евросоюз

Власти Молдавии спешно изменили законодательство, чтобы провести референдум по вступлению в ЕС, хотя этот процесс является преждевременным, считает... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T14:11

2024-01-03T14:11

2024-01-03T14:11

в мире

молдавия

украина

киев

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 3 янв - РИА Новости. Власти Молдавии спешно изменили законодательство, чтобы провести референдум по вступлению в ЕС, хотя этот процесс является преждевременным, считает вице-директор Института европейских политик и реформ (IPRE) Станислав Гилецкий. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. "В момент объявления референдума кодекс не позволял его проведение вместе с президентскими или парламентскими выборами, формально проблема легальности была решена, но есть вопрос по уместности организации этого референдума. Проведение этого референдума преждевременно", - заявил Гилецкий на брифинге. По его словам, поспешность и отсутствие консультаций по инициативе о референдуме "не ведут к росту доверия". Тем более, что официально переговоры о вступлении Молдавии в ЕС еще не начались. Санду стала президентом по результатам выборов, прошедших в ноябре 2020 года, в должность она вступила в конце декабря. Президентские выборы состоятся в 2024 году, а парламентские выборы в Молдавии запланированы на июль 2025 года. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231230/moldaviya-1919136898.html

молдавия

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в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, евросоюз