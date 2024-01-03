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Суд в США в среду опубликует список лиц, причастных к делу Эпстина - РИА Новости, 03.01.2024
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22:20 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/epstin-1919631264.html
Суд в США в среду опубликует список лиц, причастных к делу Эпстина
Суд в США в среду опубликует список лиц, причастных к делу Эпстина - РИА Новости, 03.01.2024
Суд в США в среду опубликует список лиц, причастных к делу Эпстина
Суд в США в среду планирует опубликовать перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T22:20
2024-01-03T22:20
в мире
сша
нью-йорк (город)
билл клинтон
манхэттен
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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Суд в США в среду планирует опубликовать перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости судебного документа. "Стороны проинформировали суд, что позднее сегодня они начнут подавать открытые записи, указанные в постановлении суда от 18 декабря", - говорится в решении окружного судьи Нью-Йорка Лоретты Прески от 3 января. В декабре Преска распорядилась обнародовать список фигурантов досье Эпстина, заявив, что большая часть этих имен и так известна, а многие не возражали против публикации. При этом имена в списке фигурантов досье не обязательно указывают на то, что указанные лица совершали какие-либо преступления, но лишь связаны с Эпстиным в его деле. Ранее телеканал АВС сообщал, что бывший президент США Билл Клинтон будет фигурировать в списке из 150 человек. По данным телеканала, Клинтон упоминался более 50 раз, но из документов следствия не следует, что экс-президент обвиняется в какой-либо противоправной деятельности. Публикация списка вызывает общественный интерес, поскольку дело Эпстина породило многочисленные теории заговора о возможной причастности богатых и влиятельных лиц к сутенерству. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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сша
нью-йорк (город)
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в мире, сша, нью-йорк (город), билл клинтон, манхэттен
В мире, США, Нью-Йорк (город), Билл Клинтон, Манхэттен
Суд в США в среду опубликует список лиц, причастных к делу Эпстина

Суд в США в среду опубликует список лиц, причастных к делу финансиста Эпстина

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Суд в США в среду планирует опубликовать перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости судебного документа.
"Стороны проинформировали суд, что позднее сегодня они начнут подавать открытые записи, указанные в постановлении суда от 18 декабря", - говорится в решении окружного судьи Нью-Йорка Лоретты Прески от 3 января.
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В декабре Преска распорядилась обнародовать список фигурантов досье Эпстина, заявив, что большая часть этих имен и так известна, а многие не возражали против публикации.
При этом имена в списке фигурантов досье не обязательно указывают на то, что указанные лица совершали какие-либо преступления, но лишь связаны с Эпстиным в его деле.
Ранее телеканал АВС сообщал, что бывший президент США Билл Клинтон будет фигурировать в списке из 150 человек. По данным телеканала, Клинтон упоминался более 50 раз, но из документов следствия не следует, что экс-президент обвиняется в какой-либо противоправной деятельности.
Публикация списка вызывает общественный интерес, поскольку дело Эпстина породило многочисленные теории заговора о возможной причастности богатых и влиятельных лиц к сутенерству.
Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
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