https://ria.ru/20240103/epstin-1919631264.html

Суд в США в среду опубликует список лиц, причастных к делу Эпстина

Суд в США в среду опубликует список лиц, причастных к делу Эпстина - РИА Новости, 03.01.2024

Суд в США в среду опубликует список лиц, причастных к делу Эпстина

Суд в США в среду планирует опубликовать перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T22:20

2024-01-03T22:20

2024-01-03T22:20

в мире

сша

нью-йорк (город)

билл клинтон

манхэттен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Суд в США в среду планирует опубликовать перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпстина, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости судебного документа. "Стороны проинформировали суд, что позднее сегодня они начнут подавать открытые записи, указанные в постановлении суда от 18 декабря", - говорится в решении окружного судьи Нью-Йорка Лоретты Прески от 3 января. В декабре Преска распорядилась обнародовать список фигурантов досье Эпстина, заявив, что большая часть этих имен и так известна, а многие не возражали против публикации. При этом имена в списке фигурантов досье не обязательно указывают на то, что указанные лица совершали какие-либо преступления, но лишь связаны с Эпстиным в его деле. Ранее телеканал АВС сообщал, что бывший президент США Билл Клинтон будет фигурировать в списке из 150 человек. По данным телеканала, Клинтон упоминался более 50 раз, но из документов следствия не следует, что экс-президент обвиняется в какой-либо противоправной деятельности. Публикация списка вызывает общественный интерес, поскольку дело Эпстина породило многочисленные теории заговора о возможной причастности богатых и влиятельных лиц к сутенерству. Эпстину в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20231117/bordel-1910205650.html

https://ria.ru/20230522/shantazh-1873374509.html

сша

нью-йорк (город)

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), билл клинтон, манхэттен