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Шульгинов исполнил мечты двоих детей на акции "Елки желаний"
Шульгинов исполнил мечты двоих детей на акции "Елки желаний" - РИА Новости, 03.01.2024
Шульгинов исполнил мечты двоих детей на акции "Елки желаний"
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" подарил 11-летней Василисе из Костромы велосипед и рюкзак и свозил 12-летнего Демида из... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:16
2024-01-03T17:16
2024-01-03T17:24
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" подарил 11-летней Василисе из Костромы велосипед и рюкзак и свозил 12-летнего Демида из Казани на Нижнекамскую ГЭС. "Важно, чтобы дети всегда мечтали о том, что должны быть подарки, другие мечты. И важно, чтобы эти мечты сбывались. Поэтому, мне кажется, это важно и для взрослых, которые должны не забывать про детей, учить их мечтать. Мечты должны сбываться", — сказал он, вручив девочке подарок. Также благодаря "Елке желаний" Демид побывал на ГЭС и узнал о ее устройстве и процессе генерации энергии. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено более 100 тысяч желаний детей.
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россия, кострома, николай шульгинов, новый год, казань, общество
Хорошие новости, Россия, Кострома, Николай Шульгинов, Новый год, Казань, Общество
Шульгинов исполнил мечты двоих детей на акции "Елки желаний"
Шульгинов исполнил мечты мальчика и девочки на акции "Елки желаний"
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" подарил
11-летней Василисе из Костромы велосипед и рюкзак и свозил 12-летнего Демида из Казани на Нижнекамскую ГЭС.
"Важно, чтобы дети всегда мечтали о том, что должны быть подарки, другие мечты. И важно, чтобы эти мечты сбывались. Поэтому, мне кажется, это важно и для взрослых, которые должны не забывать про детей, учить их мечтать. Мечты должны сбываться", — сказал он, вручив девочке подарок.
Также благодаря "Елке желаний" Демид побывал на ГЭС и узнал о ее устройстве и процессе генерации энергии.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия — страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено более 100 тысяч желаний детей.
Голикова исполнила мечты двоих детей с "Елки желаний"